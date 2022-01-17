Можно ли комфортно играть в God of War на бюджетных видеокартах? Давайте разбираться

God of War стала настоящим хитом этих выходных. Кто-то честно купил новую игру в Steam или на других платформах, другие – скачали взломанную версию, наслаждаясь бесплатным эксклюзивом. Эксперты уже протестировали новинку на современных платформах. Как оказалось, для получения максимально качественной картинки в разрешении 2К вам потребуется действительно мощная видеокарта, ведь любителям красивых пейзажей придётся выбирать между ручными настройками и необходимостью покупки новой видеокарты. Почитайте об этом в нашем материале.

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И вот здесь и возникает закономерный вопрос: а можно ли вообще играть в God of War на бюджетных и среднебюджетных видеокартах? Сегодня мы попытаемся как следует разобраться в этой теме, а помогут нам представители канала Benchmark. Они взяли несколько популярных графических чипов, выяснив их реальную производительность. Продолжим без таблиц и графиков.

GeForce GTX 1050 Ti обеспечивает стабильные 30 кадров в секунду в разрешении 1080р. Графические настройки корректировались с целью повышения дальности прорисовки мира. Также был сделан упор на визуально приятные текстуры. Доступны и данные по показателю 1% Low. В большинстве случаев просадок ниже 25 кадров в секунду нет, поэтому нетребовательные геймеры без проблем могут наслаждаться новой игрой.

Radeon RX 580 даёт абсолютно иной уровень производительности. Здесь у нас стабильные 60 fps с минимальными просадками на несколько кадров в секунду. Всё это доступно в народном разрешении 1080р, а настройки графики не подверглись изменениям. По 1% Low заметно падение до 50 fps, что кажется действительно отличным показателем.

GeForce GTX 1650 Super сегодня встретить в магазинах почти невозможно, поэтому перейдём сразу же к GeForce GTX 1660 Super. Что же, данная видеокарта способна разогнать God of War до 65 кадров в секунду. Это отличный показатель, который свидетельствует о том, что данная модель всё ещё актуальна. 1% Low также стабилен, выдавая больше 50 fps.

Какие выводы можно из всего этого сделать? Если у вас есть одна из указанных выше видеокарт, или прямой аналог, то нет никакого смысла лишать себя новых игр. God of War весьма требовательна к железу, но только на максимальных настройках. Если вы не принадлежите к числу фанатов графики качества ультра, то можете забыть о предрассудках, ведь перед вами настоящий хит, да ещё и консольный эксклюзив.

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