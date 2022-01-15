Одна из самых высокооценённых игр уже на торрентах

В последнее время Sony радует любителей компьютерных игр на компьютерах консольными эксклюзивами. Нужно понимать, что японцы прекрасно осознают свои действия, поэтому предпочитают вначале получить максимальную прибыль на игровых приставках и только после этого задумываются о портировании эксклюзива на ПК. Одной из самых успешных считается Horizon Zero Dawn. Она не только продемонстрировала отличные продажи, что крайне важно для Sony, но и получила вменяемые системные требования. Несколько дней состоялся ещё один большой релиз. На этот раз на компьютеры заглянул сам Кратос вместе с God of War. Игра вышла на консоли в 2018 году, а мы уже рассказывали вам о том, что для комфортной игры в 2К потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 3070.

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Казалось, что это будет главной проблемой японцев. Всё логично: чем выше требования к игре, тем меньшее количество геймеров захотят её купить. Вот только сразу после релиза Sony ждало ещё одно разочарование. Дело в том, что группа хакеров FairLight умудрилась взломать долгожданный эксклюзив через 30 минут после его появления в Steam. Что любопытно, на защиту бросили продвинутую DRM-защиту. Видимо, пираты нашли уязвимость, поскольку уже 14 января вечером игра была на торрентах по всему миру. Вполне возможно, что помог недавний взлом Watch Dogs: Legion. Напомним, игра долго не поддавалась хакерам, до тех пор, пока не выяснилось, что за защиту отвечает сразу 5 программ.

Пиратов уже не остановить, а значит немалая часть потенциальных покупателей скачает пиратскую версию, оставив 50 долларов себе. А вообще Sony слегка погорячилась. Оригинальная игра вышла в 2018 году, а значит давно отбила затраты на разработку. Зачем было ставить такую высокую цену? Ответа на этот вопрос мы уже не получим, ну а японцы не дополучат немалую часть потенциально упущенной прибыли. Возможно, это не окажет сильного воздействия на дальнейшие планы японцев выпускать эксклюзивы на компьютеры. Вот только чем быстрее хакеры будут эти эксклюзивы взламывать, тем меньше причин у Sony будет их создавать.

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Если вы планировали купить God of War – сейчас самое время. Игра получила огромное количество восторженных отзывов. К примеру, на Metacritic её рейтинг равен 93, а ведь это очень много учитывая различные интересы критиков и их жанровые предпочтения. Куда больше God of War пришлась по вкусу обычным геймерам. Так, Steam больше 97% всех купивших её пользователей остались довольны.