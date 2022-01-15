Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Хакеры взломали консольный эксклюзив God of War через полчаса после появления в Steam
Одна из самых высокооценённых игр уже на торрентах
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

В последнее время Sony радует любителей компьютерных игр на компьютерах консольными эксклюзивами. Нужно понимать, что японцы прекрасно осознают свои действия, поэтому предпочитают вначале получить максимальную прибыль на игровых приставках и только после этого задумываются о портировании эксклюзива на ПК. Одной из самых успешных считается Horizon Zero Dawn. Она не только продемонстрировала отличные продажи, что крайне важно для Sony, но и получила вменяемые системные требования. Несколько дней состоялся ещё один большой релиз. На этот раз на компьютеры заглянул сам Кратос вместе с God of War. Игра вышла на консоли в 2018 году, а мы уже рассказывали вам о том, что для комфортной игры в 2К потребуется видеокарта уровня GeForce RTX 3070. 

реклама

Казалось, что это будет главной проблемой японцев. Всё логично: чем выше требования к игре, тем меньшее количество геймеров захотят её купить. Вот только сразу после релиза Sony ждало ещё одно разочарование. Дело в том, что группа хакеров FairLight умудрилась взломать долгожданный эксклюзив через 30 минут после его появления в Steam. Что любопытно, на защиту бросили продвинутую DRM-защиту. Видимо, пираты нашли уязвимость, поскольку уже 14 января вечером игра была на торрентах по всему миру. Вполне возможно, что помог недавний взлом Watch Dogs: Legion. Напомним, игра долго не поддавалась хакерам, до тех пор, пока не выяснилось, что за защиту отвечает сразу 5 программ. 

Пиратов уже не остановить, а значит немалая часть потенциальных покупателей скачает пиратскую версию, оставив 50 долларов себе. А вообще Sony слегка погорячилась. Оригинальная игра вышла в 2018 году, а значит давно отбила затраты на разработку. Зачем было ставить такую высокую цену? Ответа на этот вопрос мы уже не получим, ну а японцы не дополучат немалую часть потенциально упущенной прибыли. Возможно, это не окажет сильного воздействия на дальнейшие планы японцев выпускать эксклюзивы на компьютеры. Вот только чем быстрее хакеры будут эти эксклюзивы взламывать, тем меньше причин у Sony будет их создавать. 

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Если вы планировали купить God of War – сейчас самое время. Игра получила огромное количество восторженных отзывов. К примеру, на Metacritic её рейтинг равен 93, а ведь это очень много учитывая различные интересы критиков и их жанровые предпочтения. Куда больше God of War пришлась по вкусу обычным геймерам. Так, Steam больше 97% всех купивших её пользователей остались довольны. 

#god of war #взлом
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Хакеры окончательно взломали PlayStation 4 – стал возможен запуск всех игр, вышедших за 8 лет
Изучаем оптимизацию консольной God of War – всего 46 fps в 1080р на GeForce RTX 3060 от Computerbase
God of War в 8K на Ultra-настройках или история о том, зачем на самом деле нужна RTX 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 и MIUI 12.5 от 13 января 2022 года
16
Названы самые некачественные процессоры, видеокарты и SSD за 2021 год по версии Puget Systems
19
Гиперзвуковой самолет австралийской Hypersonix работает на водороде и развивает скорость 5 Махов
12
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
60
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
168
Эксперты РБК назвали оптимальный размер стартовых инвестиций для захода в майнинг в 2022 году
8
BMW разработала безмагнитный двигатель пятого поколения и установила его в новый BMW iX M60
8
Pine64 представила премиальную модель своего смартфона PinePhone Pro на операционной системе Linux
3
Майнер рассказал о том, как дата-центр присвоил себе 150 ASIC для добычи Биткоинов
38
Майнер развеял миф о непригодности для добычи криптовалюты видеокарт с 4 Гб видеопамяти
41
Видео: кооперативное прохождение Dying Light 2: Stay Human и заключительный эпизод Dying 2 Know с озвучкой от «Гоблина»
6
Энтузиасты показали улучшенную версию Cyberpunk 2077, добавив 50 графических модов в разрешении 4К
8
NVIDIA останавливает производство GeForce RTX 3090Ti
10
Биткоин или Эфир – Виталик Бутерин задумался о том, какая криптовалюта станет главной в 2035 году
25
«Мы слышим вас»: авторы Call of Duty Warzone, Vanguard и Modern Warfare обещают исправить имеющиеся в играх ошибки
6
RSA: Чёрная дыра в центре нашей Галактики непредсказуема и хаотична
4
Обзор обновлённой GeForce RTX 3080 – обычная плата на 12 Гб или нечто большее в тестах Wccftech
9
Сколько нужно потратить денег, чтобы стать майнером Биткоина – 37 000 000 рублей по мнению РБК
14
Сколько денег NVIDIA зарабатывает на продаже одной видеокарты – аналитические данные 3DCenter
14
Учёные UCLA усовершенствовали стратегию "kick and kill" и уничтожили ВИЧ у инфицированных мышей
1

Популярные статьи

GeForce RTX 3050 - новый народный хит, который сможет повторить успех GTX 1050 Ti
114
Последний биткоин будет добыт в 2140. В Экибастузе уже построен майнинговый завод - интересное о BTC
64
God of War в 8K на Ultra-настройках или история о том, зачем на самом деле нужна RTX 3090 Ti
19
Эксперимент: исправит ли сброс Windows 10 к заводским настройкам накопившиеся баги и ошибки
26
5 причин, почему я не напишу статью на тему: " 10 причин, почему я не куплю AMD/Intel/NVidia"
49
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
22
5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
12
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Юрий Ушаков
21:06
За 40к если урвёшь,радуйся.
GeForce RTX 3050 - новый народный хит, который сможет повторить успех GTX 1050 Ti
OsirisD2
21:05
Это не перегибы на местах, это система, пытки в большинстве тюрьмах России. Думаешь, высокие чины и генералы не знали об пытках? Все они знали, более того, от них исходили приказы о пытках, ну а точне...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
vcxz4321
21:04
Многие к этому куску г@вна по имени компьютер относятся как к некоему одушевлённому предмету. Всё время покупал нижний сегмент по соотношению цена/качество и плевать какой там стоит ярлык. Были Целеро...
5 причин, почему я не напишу статью на тему: " 10 причин, почему я не куплю AMD/Intel/NVidia"
Виталий Shokerxxx
20:57
интуля и амуде одна контора. как и хуан с лизой. почитай хоть википедию что вся верхушка друганы товарищи. как и снт озеро.
AMD подняла цены на процессоры EPYC на 30%, а Intel увеличит производство Ice Lake на 50%
OsirisD2
20:56
всех тех плохих людей, которых ты перечислил, назначает либо путлер, либо приближенные к нему люди, которых он сам же поставил на должности :D
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
korney
20:55
p.s. монеты можно получить почти "ни за что " или при минимуме возьни, но не скоро и/или не много и этим нужно заниматься.
5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
Kamas
20:55
прикол в том, что он на 3к баксов может приехать в нашу великодержаву и шиковать, а великие Славяне с рублями\гривнами\зайцами и прочим неликвидом так не могут, вот тебе и уровень жизни. То же касаетс...
Пользователь обучил ПК выполнять свою работу, а сам играет и смотрит сериалы, получая $90 000 в год
Виталий Shokerxxx
20:54
не ну ты сам написал про поло вот 81-94 годов https://www.heritagecarinsurance.co.uk/wp-content/uploads/2016/11/1981-1994-Volkswagen-Polo-II-copyright-of-Georg-Sander.jpg https://static.republika.co....
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
korney
20:52
Ну, например для того, что бы не спонсируя подобный контент (в соседней теме обсуждается) можно было смело утверждать - товарищ пистит. Отрабатывает рефами. МММ. А посему решение простое -
5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
ev_rus
20:52
Это человеческий фактор. Ты здесь уже своими постами показал давно, что тебя направить работать в колонию, именно ты, без Путина, без Правительства, без олигархов и депутатов, будешь также швабрами из...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем