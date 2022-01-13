Консольный эксклюзив God of War оказался плохо оптимизирован и требует видеокарту за 160 000 рублей в разрешении 4К

В последнее время Sony всё чаще радует любителей компьютерных игр, выпуская консольные эксклюзивы на ПК. Нужно признать, что вначале японцы выжимают все соки из фанатов популярных серий на игровых приставках и только после этого задумываются о том, что было бы неплохо заработать и на владельцах других игровых платформ. Все эти детали чужды обычному геймеру, поэтому давайте просто порадуемся приходу одной из лучших серий на компьютеры. Итак, God of War уже здесь, а значит самое время понять, смогут ли наши с вами системные блоки с ней справиться.

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Тестирование проводили специалисты сайта Computerbase. В качестве основы использовался процессор Core i9-12900K, соседствующий с 32 Гб оперативной памяти DDR5. Ниже есть три графика, соответствующие разрешениям 1080р, 2К и 4К. Давайте рассмотрим каждый из них. Если вы потратили 80 000 рублей на GeForce RTX 3060 и надеетесь, что она позволит вам запускать все игры на максимальных настройках как минимум три года, то мы хотим вас разочаровать. Владельцам дорогостоящей карты придётся томиться у монитора, испытывая невероятные неудобства на весьма скромных 46 кадрах в секунду. С GeForce GTX 1060 вы получите около 24 fps, а выйти за минимальные 60 кадров в секунду получится только на Radeon RX 6700 XT. Вот только эта видеокарта стоит за 100 000 рублей, а значит доступность её среди геймеров сильно ограничена.

Чудеса оптимизации продолжаются и в разрешении 2К. С трудом тянет 60 fps только GeForce RTX 3070, в то время как на Radeon RX 6600 XT вы получите всего 40 кадров в секунду. Если у вас видеокарта попроще, то лучше вообще забыть о попытках запустить God of War в разрешении 2К. И уж совсем всё печально в 4К. Здесь для преодоления морального порога в 60 кадров в секунду вам понадобиться внушительная Radeon RX 6900 XT. Стоит такая видеокарта от 160 000 рублей и выше, а значит высококачественное разрешение останется мимолётной мечтой для большинства геймеров.

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Всё это позволяет сделать простой вывод: игра ужасно оптимизирована. Если вспомнить Horizon Zero Dawn, то последняя без проблем идёт на не самом топовом железе, тогда как God of War способна поставить в тупик даже самых прокачанных энтузиастов. Учтите, что авторы теста использовали самый быстрый процессор на рынке с памятью нового поколения. Представьте себе, что было бы, если бы вместо Core i9-12900K они взяли бы Ryzen 5 3600. А ведь у большинства наших читателей нет даже такого процессора, ну а о дефиците видеокарт не стоит и напоминать.