Стоит ли пытаться майнить альткоины, или лучше оставаться на Эфире? Давайте разбираться

Предположим, у вас есть небольшая ферма, которая уже какое-то время круглыми сутками напролёт добывает Эфир. Поскольку криптовалюты в последние месяцы ведут себя нестабильно, многие майнеры задумались о будущем. Кто-то уверен, что уже вскоре Биткоин начнёт дорожать, а с ним пойдут вверх и все остальные монеты. Другие полагают, что даже если криптозима и наступит, то это не продлится долго. Мало того, большинство конкурентов уйдёт, а значит монет станет больше. Но есть и такие, для кого важен каждый день.

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Именно они пытаются предугадать, какая криптовалюта придёт на замену Эфиру, а также здесь и сейчас копают альткоины. Недавно мы могли убедиться в том, что даже старые полумёртвые Radeon RX 570 на 4 Гб позволяют получать неплохой доход. Главное в этом деле – подобрать правильные криптовалюты. И вот на этом фоне мы снова пришли к простому вопросу: так какую же криптовалюту выгоднее майнить в январе 2022 года? Ответы попытаемся найти на канале ПРО100 Майнинг, автор которого создал масштабную таблицу, указав доходность того или иного графического чипа в TonCoin (TON) и Эфире. Давайте как следует проанализируем таблицу.

Колонка «С» – чистый доход в сутки на TonCoin в долларах, колонка «Е» –- чистый доход в сутки на Эфире в долларах. Колонка «F» – разница в прибыльности по двум криптовалютам. Аналогичные данные представлены по видеокартам производства AMD. Минусовые значения говорят о преимуществе Эфира. Плюсовые – фиксируют победу за TonCoin. Как видите, сегодня в большинстве случаев выгоднее добывать старый добрый Эфир. Автор ролика полагает, что дело не только в падении курса TonCoin, но и в увеличении количества майнеров, из-за которых копать новую криптовалюту стало невыгодно.

По большому счёту, сегодня на TonCoin можно запускать только видеокарты, которые не подходят для Эфира. В таком случае вы будете получать пусть и небольшой, но стабильный доход. Блогер отметил, что даже эта относительная стабильность продлится недолго. Дело в том, что все выделенные под майнинг монеты перестанут быть доступными через 200 дней, а значит у фермеров есть всего 7 месяцев. Поскольку сложность сети TonCoin растёт, то есть все основания полагать, что вскоре добывать его станет невыгодно даже на слабых видеокартах.

Важно понимать, что ситуация постоянно меняется. Было время, когда на многих видеокартах было выгодно добывать Ravencoin. А, до этого в лидеры выбивался Ethereum Classic. Поймать волну в первых рядах крайне сложно, а часто и бесполезно. Вам придётся перенастраивать работу одной или даже нескольких ферм. Уходить с насиженного пула, а после возвращаться туда через несколько недель. Получается, что в погоне за несколькими долларами, вы теряете намного больше, поскольку крайне сложно предсказать, какая криптовалюта на короткий срок станет самой выгодной.

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