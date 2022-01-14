Ферма на старых Radeon RX 570, проработавших в майнинге 5 лет видеокартах приносит 95 долларов в месяц

Каждый раз, когда мы обсуждаем выход новой видеокарты, эксперты оценивают её исходя из ценности в майнинге. К сожалению, но времена обязывают, ведь именно фермеры получают доступ к большинству графических чипов, используя их для добычи Эфира. Например, мы уже знаем, что новая видеокарта GeForce RTX 3050 будет крайне интересна в майнинге. Если NVIDIA не поставит на неё защитный алгоритм LHR, то мы даже не сомневаемся в печальной судьбе данного графического чипа. А вот Radeon RX 6500 ХТ получит 64-битную шину и всего 4 Гб видеопамяти. Теоретически, это означает, что майнеры вообще не захотят подходить к такой видеокарте. Теоретически, а на самом деле всё иначе.

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Сегодня мы познакомимся с материалом блогера CryptoLeo, который показал работу своей фермы, состоящей из четырёх видеокарт Radeon RX 580 и Radeon RX 570, оснащённых 4 Гб видеопамяти. По словам майнера, все карты не проходят тестирование на стабильность, поэтому выкинуть их жалко, а продать невозможно. Они уже отслужили своё, копая криптовалюты долгих 5 лет. Именно по этой причине видеокарты круглосуточно копают криптовалюту. CryptoLeo предлагает изучить прибыльность сборки в различных монетах: Ethereum Classic (ETC), TonCoin (TON) и Ravencoin (RVN).

Начнём с TonCoin. Все четыре карты дают 3.5 GH/s. При этом распределение хешрейта между ними неравномерное, поскольку один из графических чипов чувствует себя явно хуже других. По словам блогера, ему пришлось занизить тактовые частоты и предельное потребление абсолютно всех видеокарт, а одна так вообще работает на последнем издыхании. Умножив показатели хешрейта фермы на стоимость TonCoin можно сделать вывод, что в сутки ферма принесёт 3.16 доллара и 95 долларов в месяц.

В Ethereum Classic ферма генерирует 102 GH/s, получая 3.03 доллара в сутки. Автор ролика утверждает, что в данном случае копать ETC выгоднее, поскольку карты во время добычи этой криптовалюты потребляют меньше электричества. Стоит также учитывать, что именно Ethereum Classic многие эксперты называют наследником Эфира, поэтому исключать шанс его подорожания в будущем нельзя.

Что до Ravencoin, то здесь скромные 2.5 доллара в сутки. Криптовалюта не тянет на убийцу Эфира, но её низкая прибыль связана с халфингом, который ощутимо снизил прибыльность добычи. А вообще на указанных криптовалютах можно майнить и на видеокартах с 3 Гб видеопамяти, поэтому всё дело только в цене самой видеокарты и стоимости электричества. Если у вас в шкафу валяются несколько старых Radeon RX 570, то нет никаких причин на них не заработать.

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