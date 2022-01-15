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Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей перейти на удалённую работу. Они купили новые компьютеры и ноутбуки, вынуждены были оборудовать рабочее место и смириться с тем, что дома часто бывает шумно, а отдельная комната есть далеко не у всех. Мало того, если в офисе за вами наблюдают десятки глаз, в том числе и принадлежащих придирчивому руководству, то дома находятся десятки соблазнов, от просмотра фильмов и сериалов, до компьютерных игр. Неудивительно, что производительность труда понижается, а значит падает и эффективность каждого отдельно взятого работника. 

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В фильмах нам часто рассказывают о будущем, где за людей всю работу выполняют умный ИИ. Отметим, что первые несмелые попытки реализации подобной технологии уже успешно проводятся. К примеру, какое-то время вместо главы NVIDIA Дженсена Хуанга презентацию проводила его цифровая копия. На подобный шаг пошёл и кандидат в президенты Южной Кореи Юн Сук-Ёл, обучивший ИИ в виде цифрового аватара. Поскольку всё это всё ещё далёкое будущее, некоторые пользователи задумываются над тем, как взять умные технологии и заставить их работать на себя здесь и сейчас. Похоже, одному из наиболее ленивых сотрудников юридической конторы это удалось. 

Как сообщается, человек, скрывающийся под ником Throwaway59724, использует скрипт, выполняющий за него полный объём рабочих дел. Со слов пользователя известно, что в его обязанности входит изучение данных судебных заседаний, которые нужно загрузить в облако и систематизировать таким образом, что они стали доступны любым заинтересованным лицам. Работа монотонная и однообразная, поэтому в какой-то момент Throwaway59724 решил попытаться передать её компьютеру. Как оказалось, написать подходящий скрипт не так уж и сложно. В результате сегодня пользователь проводит на рабочем месте всего 10 минут, проверяя правильность выполненных программой задач. 

Throwaway59724 отметил, что какое-то время испытывал сильное чувство вины. Он полагал, что обманывает начальство, но в какой-то момент осознал, что выполняет все задачи в срок, не нарушая не одного из действующих законов. В результате это принесло ему облегчение и теперь Throwaway59724 просто получает зарплату в размере 6 710 000 рублей в год и не испытывает угрызений совести. Пользователь заявил, что работает над собственным проектом, часто играет в компьютерные игры и смотрит телевизор. Словом, занимается всем тем, о чём мечтают все нормальные люди. Throwaway59724 рассказал, что программа представляет собой несложный скрипт, поэтому не имеет ценности для сообщества. Она подходит только для специфической деятельности, поэтому большинству людей всё же придётся выполнять работу самостоятельно. 

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#искусственный интеллект
8
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ev_rus
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Всех этих бедных нужно смотреть индивидуально, почему, как и из-за чего. Вот и все. У нас бедных не больше, чем в развитых капиталистических странах.
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