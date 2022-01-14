Ничего хорошего для мемной криптовалюты новость не сулит

Несмотря на успехи криптовалют в 2021 году, многие эксперты сомневаются в том, что цифровое золото вообще имеет хоть какое-то будущее. Особенно тревожно всё стало в начале января, когда Биткоин сильно подешевел, утащив за собой на дно и Эфир. Сегодня настроения более оптимистичные, но если судьба основных монет вызывает смешенную тревогу, то мемные криптовалюты и вовсе считаются тупиковой линией развития рынка. Предполагается, что в ходе наступления криптозимы альткоины могу и вовсе исчезнуть, что приведёт к ощутимым потерям миллионов инвесторов.

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Сегодня самой популярной мемной криптовалютой считается Shiba Inu. Осенью она резко подорожала на фоне ожидаемого листинга на площадке Robinhood. Шли недели и даже месяцы, но представители платформы никак не комментировали многочисленные просьбы своих клиентов добавить Шиба Ину в список доступных для обмена активов. В конце 2021 года стало появляться намёки на то, что в обозримом будущем ничего подобного не случится, а недавно финансовый директор компании Джейсон Уорник решил поставить точку в споре на эту тему.

По его словам, сегодня нет никаких причин для включения Шиба Ину в список Robinhood. Дело в том, что руководство компании опирается на долговременную стратегию развития, а криптовалюты по большей части спекулятивный актив, поэтому вкладывать значимую сумму денег в нечто подобное рискованно. В то же время Джейсон добавил, что сомнения не в последнюю очередь связаны с неопределённой точкой зрения регулятора. Если правительство США и других стран определится со своим отношением к криптовалютам, то можно будет поставить окончательную точку в вопросе листинга Шиба Ину и многих других криптовалют на Robinhood.

Уорник отметил, что тысячи клиентов настаивают на как можно более быстром включении цифровых денег на платформу. Пожалуй, это единственная причина, из-за которой он сейчас об этом говорит. Одновременно с этим он уверен, что только после появление полноценного регулирования криптовалют со стороны государства позволят считать цифровые активы надёжными. Предположительно, законодатели должны прийти к общему мнению уже в 2022 году. Это значит, что ещё очень долго владельцы Шиба Ину будут лишены доступа к Robinhood.

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Напомним ранее поползли слухи о том, что мемная криптовалюта получит листинг на Robinhood уже в феврале. Отталкиваясь от небольшого интервью Джейсона Уорника, можно сделать вывод о том, что подобных планов у руководства платформы пока нет. А вообще в последние месяцы Шиба Ину сильно подешевела. Если обратиться к графику, то можно сделать вывод, что курс криптовалюты упал ровно в 3 раза за 2 месяца, а объём суточных торгов снизился до 1.8 миллиарда долларов.