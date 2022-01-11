Что ждёт криптовалюты в ближайшие месяцы? Давайте разбираться

Ещё несколько недель назад бытовало мнение, согласно которому Биткоин настолько прочно стоит на ногах, что ему не страшны любые финансовые катаклизмы. Мало того, эксперты уверяли, что ниже 30 000 долларов цифровое золото не может упасть. В качестве главной причины назывались Киты. Якобы, крупная рыба сделала огромные накопления в криптовалюте, что позволит остановить любое падение ниже определённой отметки. Начало 2022 года слегка развеяло такую уверенность, ведь пока предпосылок для роста Биткоина нет, а агрессивная экономическая политика США вызывает у экспертов панику.

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Что любопытно, одна из самых главных страшилок для всех участников рынка – наступление криптозимы, уже не кажется такой фантастичной. Трейдеры массово закрывают свои позиции. На этот раз они не ждут, пока биржи сделают это насильственным образом, пытаясь сохранить свои деньги, не доверяя медвежьему тренду. Эксперты полагают, что повышение процентной ставки в США приведёт к тому, что всё больше инвесторов захотят вложиться в реальные активы, а доллар станет более привлекательным для хранения, чем в 2021 году. Одновременно с этим они признают, что рынок был в буквальном смысле завален виртуальными долларами. В обозримой перспективе ФРС придётся навести порядок, а многие компании начнут терять рыночную капитализацию. Общее падение спровоцирует крах Биткоина, который может опуститься до 20 000 долларов, ну а Эфир подешевеет до 2500.

На самом деле нужно понимать, что перед нами прогноз на 1 квартал, который составлен с учётом текущих условий. Ещё месяц назад балом правили быки, а сами прогнозы были кардинально иными. Что случится к концу января никто не знает, но многие аналитики предлагают в первую очередь обращать внимание на действия Китов. Как выяснилось, эти ребята предпочитают не верить в наступление криптозимы. Весь декабрь они активно наращивали ликвидность на своих кошельках, покупая Биткоины всякий раз, когда трейдеры или держатели выбрасывали на рынок большие партии монет после резкой коррекции курса.

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А вообще, согласно текущим прогнозам, сильнее всего пострадают альткоины. Эфир и Биткоин могут удержаться, а вот десятки и сотни остальных монет резко подешевеют. В некоторых случаях потери могут доходить до 90% от текущей стоимости, а значит на горизонте мы увидим, как громко лопаются пузыри с миллиардами долларов. Станет ли это роковым для рынка криптовалют, или Биткоин после этого станет ещё сильнее, пока не может сказать никто.