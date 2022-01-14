А вот во второй половине ожидается значительное улучшение ситуации

Поставки видеокарт в 2021 году оказались гораздо ниже запросов рынка. Консолидированные усилия майнеров и геймеров привели к резкому дефициту, когда обе стороны оказались вынуждены мириться с высокими ценами и нехваткой готовой продукции. NVIDIA предпринимала несколько попыток улучшить ситуацию, но видеокарты исчезали в огромных фермах по всему миру. Есть мнение, что новая GeForce RTX 3050 поступит на прилавки в достаточном количестве, обойдя по этому показателю самые популярные серии. Пока это слухи, но на фоне постойной нехватки графических чипов – это первая хорошая новость.

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А вообще нет ничего удивительного в том, что видеокарты в 2021 году исчезли из магазинов. Обратите внимание на график ниже. Это сложность добычи Эфира, которая за прошедший год выросла в 3 раза. Это значит, что за короткий срок майнеры купили в 3 раза больше видеокарт, чем за всю историю существования Эфира. В связи с этим будет нелишним привести заявления Колетт Кресс, занимающей пост финансового директора NVIDIA. Выступление было записано в рамках конференции Needham Growth Conference. Колетт говорит, что спрос на видеокарты оказался значительно выше, чем предполагалось. Он сильно превысил возможности NVIDIA и партнёров, а результат все геймеры могут лицезреть в магазинах уже длительное время. По словам Кресс, сегодня нет никаких возможностей для ощутимого наращивания производства, поэтому прямо сейчас хороших новостей для геймеров нет.

Но не всё так плохо, Колетт Кресс добавила, что ожидает улучшения ситуации во второй половине 2022 года. Она не стала раскрывать все карты, но в ходе беседы подтвердила, что ещё в 2021 году NVIDIA внесла огромную предоплату в размере 1.6 миллиарда долларов в сторону TSMC. Эта сумма стала первым траншем, направленным на получение приоритетного контракта на поставки графических чипов. Известно, что тайваньский контрактный производитель расширяет свои мощности, а значит нуждается в живых деньгах. В 2022 году ожидается ещё большой перевод, а общая сумма составит 3.4 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что оптимизм Колетт Кресс основан на предварительных соглашениях, в рамках которых TSMC пообещала выпустить достаточное для потребностей рынка количество графических чипов.

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Изучить интервью можно по ссылке. Один из любопытных моментов касается участия других поставщиков в 2022 году. Это может значить только одно: NVIDIA не планирует сворачивать производство видеокарт текущего поколения (Ampere) после начала выпуска новой серии Ada Lovelace. Именно эти графические чипы будут основаны на 5-нм техпроцессе, и именно на них возлагает надежды Колетт Кресс.