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Новая программа лояльности EVGA Queue 3.0 позволит купить видеокарту NVIDIA по рекомендованной цене
А вот стать участником новой программы не так просто
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Если вы страдаете от дефицита графических чипов, то представьте каково производителям видеокарт. Эти ребята построили большие производственные мощности, закупили всё необходимое оборудование и привыкли получать от NVIDIA и AMD ровно столько GPU, сколько потребуется. В 2021 году цеха простаивают, а миллионы геймеров и майнеров готовы платить любые деньги за видеокарты. Кажется, что нужно только наращивать выпуск, но не тут-то было, ведь графических чипов нет. Несколько дней мы уже писали о том, что на фоне бума майнеров EVGA решила существенно пересмотреть свои гарантийные обязательства и вот теперь она преподносит геймерам очередной сюрприз, но на этот раз приятный. 

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Как сообщается, с сегодняшнего дня EVGA активирует новую программу лояльности Queue 3.0, согласно условиям которой наиболее активные покупатели продукции компании смогут получать продукцию в первых рядах. Получается, если вы за последние годы потратили на видеокарты, блоки питания и другие товары EVGA кругленькую сумму, то попадаете в число элитных членов сообщества, для которых у компании есть весьма выгодное предложение.

Суть программы заключается в том, что производитель будет проводить случайную рассылку между теми, чей статус соответствует условиям Queue 3.0. Нужно почаще заглядывать в почтовый ящик, поскольку туда могут поступать эксклюзивные предложения. У пользователя есть всего 24 часа, чтобы перейти по ссылке и купить видеокарту. Посмотреть свой статус можно по ссылке, там же есть доступ к личному кабинету, где указаны все ваши зарегистрированные продукты производства EVGA. Если таковых нет, то места в очереди и эксклюзивных предложений вам не видать.

Не обошлось без ограничений. Так, число предложений будет ограничено двумя на один аккаунт. Если какое-то из них вас не устроит, следующее придёт очень нескоро. Если вы уже покупали видеокарту серии GeForce RTX 3080, то на данный графический чип вам предложение уже не поступит, а вот на GeForce RTX 3070 или GeForce RTX 3090 может прилететь. Получается, что это своеобразная лотерея, ведь вместо нужной видеокарты вам могут предложить значительно более дорогую модель. Стоит учитывать, что цены на продукцию для участников программы лояльности Queue 3.0 максимально приближены к рекомендованным (к рекомендованным на продукцию самим производителем, но не NVIDIA), поэтому выгода всё же есть. В конце концов, почему бы не купить GeForce RTX 3080 за 70 000 рублей, если вы планировали взять GeForce RTX 3060, которая в российских магазинах стоит даже дороже? 

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Ознакомиться со всеми нюансами программы лояльности можно на официальном сайте. Различных условий и условностей там достаточно, поэтому всё может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. 

#nvidia #evga #queue 3.0
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