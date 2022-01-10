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EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
Расширенная 10-летняя поддержка была окончательно отменена
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Может показаться, что с падением курса Эфира мы увидим не только падение цен на видеокарты, но и увеличение доступности. Возможно, так и будет, а вот ждать возврата к прежним тепличным условиям гарантийного обслуживания уже не стоит. Дело в том, что ещё несколько лет назад майнеры были для производителей относительно несерьёзной проблемой. Они покупали небольшую часть видеокарт и не влияли на общие продажи. В 2021 году именно фермеры стали основными потребителями готовой продукции, что вынудило производителей задуматься о пересмотре гарантийных обязательств.

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На самом деле всё очень просто. Вне всякого сомнения, какая-то небольшая часть видеокарт обязательно поломается в первый год после покупки. Это может случиться даже если карта вообще не будет использоваться по своему прямому назначению. Производители включают потери по замене испорченных товаров в стоимость видеокарт, вот только никто не ожидал, что графический чип будет работать 24/7 в течение многих месяцев беспрерывно. Неудивительно, что видеокарты выходят из строя гораздо раньше, а значит нужно обезопасить себя от лишних издержек.

Как стало известно, начиная с 6 января EVGA кардинально пересматривает свою гарантийную политику. Обратите внимание на таблицу выше. Последняя строка отражает положение до 6 января, а вторая и третья стоимость расширенной гарантии на 5 и 7 лет соответственно. Важно учитывать, что существовавшая ранее расширенная 10-летняя гарантия была заменена на 7-летнюю, а стоимость услуги ощутимо выросла. Особенно это заметно, если вы планируете покупать дорогостоящую модель. Например, ранее за видеокарту, стоящую свыше 1000 долларов, вам нужно было заплатить всего 60 долларов за расширенную 10-летнюю гарантию и 30 долларов за 5-летнюю. Сегодня у вас попросят за 7-летнюю 120 долларов и за 5-летнюю – 80 долларов. Налицо 2-кратное увеличение оплаты за услугу с ухудшением качества самой услуги.

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Но и это далеко не всё. Так, раньше участники программы Step-Up, стоящие в очереди на видеокарты NVIDIA, могли купить более дорогую модель по рекомендованной стоимости, если она появлялась в списке предложений. Начиная с 6 января купить можно будет только тот графический чип, за которым вы стоите в очереди. Отметим, что пока EVGA является одной из немногих компаний, которые идут на непопулярные решения. Возможно, производителя подкосила потеря целого грузовика новых видеокарт. Напомним, дорогостоящие графические чипы исчезли ещё в ноябре, а недавно появились в торговых точках Вьетнама.

#nvidia #видеокарты #evga
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