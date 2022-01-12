Наблюдается также дефицит бюджетных материнских плат

Нельзя сказать, чтобы процессоры Intel 12-го поколения принесли революционные изменения. Энтузиасты, которые прогоняли новые камни в синтетике, остались довольны, ну а пользователи получили скоростной продукт, цена на который выросла незначительно по сравнению с предыдущим поколением. Если вы хотите как следует изучить прирост производительности от Core i5-9400F до Core i5-12400F, то отправляйтесь в наш материал.

реклама





В американских магазинах новые камни появились ещё 6 января. Первые пользователи уже наслаждаются всеми преимуществами процессоров Alder Lake с заблокированным множителем, а вот отечественные покупатели были лишены такой возможности. Ещё вчера в Ситилинк не было ни одного нового процессора, а сегодня они уже в наличии. Давайте изучим цены и сравним с аналогичными по стоимости процессорами AMD. Обойдёмся без долларовых сравнений, только российские цены на доступные в продаже камни.

Core i5-12400F стоит 17 790 рублей. Несмотря на то, что данный камень предлагает внушительную производительность, со стороны красной команды в данном ценовом диапазоне играет весьма скромный Ryzen 5 2600. Обсуждать здесь нечего, ведь перед нами сильно устаревший процессор, который подходит для бюджетных задач, но явно проигрывает своему конкуренту как в играх, так и синтетике.

Core i5-12600 оценён в 23 690 рублей. Доплатив несколько тысяч рублей, можно взять Ryzen 5 5600X. На стороне AMD обширные возможности для разгона, ну а Intel предлагает 4.8 ГГц здесь и сейчас, без лишних манипуляций и доплат за кулеры и трату времени.

Core i7-12700 стоит 35 490 рублей. На пару тысяч дешевле Ryzen 7 5800X. Здесь всё зависит от ваших предпочтений, ведь в большинстве задач оба камня идут вровень. На стороне синих снова более высокая тактовая частота до 4.9 ГГц (читай – быстрее в играх), в то время как красный камень уже давно зарекомендовал себя с лучшей стороны.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Давайте остановимся на указанных выше процессорах. Одна из проблем, с которой переменно столкнутся покупатели Alder Lake состоит в полном отсутствие бюджетных материнских плат в продаже. Это значит, что придётся брать недешёвую на флагманском чипсете Z690. Ясно, что проблема носит глобальных характер и связана в первую очередь с невозможностью поставить достаточное количество продукции на все рынки. Уже к концу текущей недели бюджетные платы появятся в наличии. Также стоит отметить, что российские цены оказались немного выше ожидаемых. Скорее всего через несколько недель спрос спадёт, что позволит купить любой из процессоров по близкой к рекомендованной цене. Напомним, что с момента начала продаж Ryzen 5000-й серии прошло больше года, но реального падения стоимости мы так и не увидели.