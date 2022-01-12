Выбираем оптимальный бюджетный процессор до 200 долларов для игр в начале 2022 года

В последнее время мы видели так много тестов новых процессоров Intel 12-го поколения, что немудрено и запутаться. Кто-то уверен, что Alder Lake стали очередным обновлением и не принесли ожидаемого прорыва в производительности. Некоторые полагают, что даже недорогой Core i5-12400F способен тягаться на равных с Ryzen 9 5950Х, но в большинстве случаев пользователи не осознают, если ли вообще реальный прирост производительности между несколькими поколениями процессоров Intel. Сегодня мы изучим эту тему с пристрастием, проанализировав новое тестирование на канале TheSpyHood. Начнём с участников теста.

реклама

Core i5-12400 – новый бюджетный 6-ядерный камень. Способен разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре и до 4 ГГц на всех ядрах. В США стоит скромные 192 доллара.

– новый бюджетный 6-ядерный камень. Способен разгоняться до 4.4 ГГц на одном ядре и до 4 ГГц на всех ядрах. В США стоит скромные 192 доллара. Core i5-12400F – полный аналог представленного выше процессора. Отличается тем, что получил отключённый графический чип, что позволили производителю скинуть на него цену до 167 долларов в США.

– полный аналог представленного выше процессора. Отличается тем, что получил отключённый графический чип, что позволили производителю скинуть на него цену до 167 долларов в США. Core i5-11400 – вышел в начале 2021 года и по характеристикам ничем не отличается от нового камня 12-го поколения. Был на 10 долларов дешевле в рознице, но в текущих условиях дефицита полупроводников это не так важно.

– вышел в начале 2021 года и по характеристикам ничем не отличается от нового камня 12-го поколения. Был на 10 долларов дешевле в рознице, но в текущих условиях дефицита полупроводников это не так важно. Core i5-11400F – те же 4.4 ГГц, но без графического ядра. Пользовался огромным спросом, поскольку стоил от 157 долларов.

– те же 4.4 ГГц, но без графического ядра. Пользовался огромным спросом, поскольку стоил от 157 долларов. Core i5-10400 – вышел во 2 квартале 2020 года и стоил 182 доллара. Разгонялся до 4.3 ГГц и поддерживал оперативную память DDR4-2666.

– вышел во 2 квартале 2020 года и стоил 182 доллара. Разгонялся до 4.3 ГГц и поддерживал оперативную память DDR4-2666. Core i5-10400F – идентичная версия, но без встроенной видеокарты.

– идентичная версия, но без встроенной видеокарты. Core i5-9400 – гость из 1 квартала 2019 года. Стал первым относительно недорогим процессором Intel, получившим 6 ядер. Стоил 182 доллара, что позволяло собрать полноценную игровую систему без лишних переплат.

– гость из 1 квартала 2019 года. Стал первым относительно недорогим процессором Intel, получившим 6 ядер. Стоил 182 доллара, что позволяло собрать полноценную игровую систему без лишних переплат. Core i5-9400F – копия предыдущей версии с отключённым графическим чипом. Стал настоящим бестселлером, благодаря невысокой цене в 157 долларов.

В качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3080, все материнские платы относились к флагманским сериям. Мы не будем составлять длинную таблицу, ведь результаты предельно понятны. Есть 2 режима: 1080р и 2К. В первом случае Core i5-9400F ощутимо уступает более новому Core i5-12400F. Разница заметна невооружённым взглядом, а значит будет и на менее дорогих видеокартах. А вот в 2К всё не так просто. Различия в производительности между процессором 2022 и 2019 года есть, но на этот раз они не превышают 10%, а значит при использовании средней по цене материнской платы и видеокарты будут минимальны.

Если вы спрашиваете нашего совета, то можно смело брать 10-е поколение Intel. Потери в fps будут небольшими, а вот доступность материнских плат куда выше, выбор больше, а сами камни уже в наличии здесь и сейчас.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



