Ещё десть лет никто бы не мог подумать, что Биткоины подорожают до 40 000 долларов

Самая первая транзакция в сети Биткоина состоялась 12 января 2009 года. С тех пор криптовалюта стала настоящим феноменом, а многие инвесторы стали настоящими миллионерами. Сегодня мы расскажем об упущенных возможностях разбогатеть, которые стали для держателей монет роковыми.

реклама

Итак, 12 января 2009 года Сатоши Накамото (создатель криптовалюты) перевёл 50 монет Хэлу Финни. Поскольку на тот момент возможность покупки Биткоинов отсутствовала, то перевод прошёл с нулевой комиссией.

Первый известный обмен Биткоинов на реальные деньги состоялся 12 октября 2009. Тогда энтузиаст по имени Марти Малми перевёл 5050 монет в доллары через PayPal. Парень получил целых 5 долларов. По курсу на 12 января 2022 года это немалые 215 миллионов долларов.

Но куда больший ажиотаж вызвала покупка пиццы за Биткоины. В мае 2010 года программист Ласло Ханич решил перекусить. У него нашлось 10 000 монет, стоимость которых на тот момент составляла 25 долларов. Если бы Ласло решил вывести свои Биткоины в доллары сегодня, то получил бы за них 426 миллионов долларов. Если предположить, что средняя пицца в США стоит 12.5 доллара, то вместо двух пицц можно было бы купить 34 миллиона пицц.

Одна из самых знаковых транзакций произошла в апреле 2016 года. Тогда случился сбой в сети, из-за чего перевод 0.0001 монеты стоил своему владельцу дополнительные 291 Биткоин в виде комиссии. Тогда неизвестный потерял 125 тысяч долларов, а сегодня 291 монеты стоят немалые 12.3 миллиона долларов.

В какой-то момент владельцы крупных состояний в Биткоинах решили увеличить популярность криптовалюты за счёт мегатранзакций. К примеру, в 2011 году состоялся перевод 442 000 монет. Даже тогда такое количество Биткоинов стоило 4.4 миллиона долларов, а сегодня их можно было бы продать за 18.8 миллиарда долларов. Спустя несколько месяцев в том же году неизвестный провёл ещё одну транзакцию, которая и стала рекордной. На тот момент 550 тысяч монет стоили 5.5 миллиона долларов, а сегодня составляли бы 23.4 миллиарда долларов.

Любопытный случай произошёл в 2014 году. Тогда власти выставили на аукцион 30 000 монет. Несмотря на то, что все Биткоины разделили на 10 частей, паренёк по имени Тим Дрейпер умудрился все их купить. Тогда он заплатил за них 18 миллионов долларов, а сегодня мог бы их продать за 1.2 миллиарда, увеличив капитал на 9900%.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

К слову, в 2013 году неизвестный умудрился купить Tesla Model S за 91.4 Биткоина. Продажу осуществил автодилер из США, а сегодня стоимость этих монет составляет 3.8 миллиона долларов.