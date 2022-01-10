Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
В Косово конфисковали около 400 устройств типа ASIC
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

С майнингом криптовалюты связан ряд любопытных заблуждений, которые с радостью подхватили политики некоторых стран. Из уст государственных деятелей и чиновников даже самая абсурдная информация звучит иначе, поэтому сказки о том, что майнеры способствуют экономике, вышли далеко за пределы Европы и США. В реальности же, фермеры могут привести только к резкому росту энергопотребления. Мало того, поскольку электричество стоит дорого, а специализированные устройства часто сжигают не меньше 25% от прибыли, то многие майнеры предпочитают вообще не платить за розетку. Получается, что вместо экономического всплеска, регион получает целый ворох проблем.

реклама

Яркий пример беспредела майнеров замечен в самом центре Европы – в Косово. Вначале небольшая историческая справка: поскольку этнические сербы не хотят признавать власть албанцев, то они отказываются оплачивать счета за электричество. Своеобразное противостояние тянется уже больше 20 лет, но решения конфликта пока нет. Всё это время правительство выделяло по 12 миллионов евро в год на покрытие коммуналки. В 2021 году регион столкнулся с резким подорожание энергоносителей, а значит электричество стало значительно дороже. Казалось бы, это и без того серьёзная проблема, вот только любители бесплатной электроэнергии решили закупить майнинговые фермы, поставив энергосистему страны на грань катастрофы.

В начале января правительство Косово потребовало остановить добычу Биткоина, но сербы продолжили копать монеты,  считая власть незаконной. В данном случае мы призываем вас воздержаться от политических тем, поскольку здесь всё прозрачно и просто. Судя по всему, положение в стране действительно тяжёлое, поскольку в последние дни проходили массовые рейды, в ходе которых были изъяты 343 устройства для майнинга (ASIC). Министр внутренних дел Косово отметил, что акцию удалось провести с минимальными происшествиями, а всего был задержан только 1 человек. По данным министерства финансов, майнеры сжигали столько же электричества, как 500 многоэтажных домов, а потери государства доходят до 120 000 евро.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Как оказалось, копать Биткоины хотят не только сербы. Так, в албанских кварталах изъяли 70 устройств для майнинга. Чиновники требуют полностью запретить добычу криптовалют, поэтому в ближайшее время ожидать оттепели не стоит. Возможно, когда цены на газ стабилизируются, фермерам снова разрешат работать, а пока судьба конфискованного железа неизвестна. Вполне возможно, что его продадут с целью покрыть расходы на энергоносители. Отметим, что призывы перекрыть кислород майнерам звучат всё чаще. В Европе это как никогда актуально, поскольку далеко не все страны согласны взять на себя разницу между фактической ценой на газ и стоимостью энергоносителей для потребителей.

#майнинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Майнер доказал, что даже на видеокарте 10-летней давности можно майнить криптовалюту
Майнер рассказал об отказе добычи Эфира на видеокартах в 2022г, поскольку доходность упала в 5 раз
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не вызовет большого интереса у майнеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
527
В 2022 году криптовалюты ждёт большая чистка, а Dogecoin и Shiba Inu могут исчезнуть – Bloomberg
36
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
130
Криптовалюты метавселенных растут – 3 токена новых игр подорожали на 1100% за прошедшие сутки
9
Ученые в реальном времени наблюдали за гибелью красного сверхгиганта и началом рождения сверхновой
33
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
88
Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
37
Соцсеть Clubhouse стала доступна через браузер
2
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
31
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
8
Энтузиаст показал, как выглядит Half-Life с трассировкой лучей
34
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
78
Некогда популярная платформа Clubhouse наконец-то обрела и веб-версию
2
Хакеры взломали Watch Dogs Legion – сравнение fps в пиратской и лицензионной версии от DSOGaming
23
В сети появился первый инженерный процессор Intel 13-го поколения – 24-ядерный Core i9-13900K
47
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
46
Riot поднимет требования для доступа к рейтинговым матчам в Valorant
6
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
1
Энтузиасты запустили TES IV: Oblivion в 8К с добавлением трассировки лучей и 200 модификаций
7
Браузер Edge сможет повысить плавность прокрутки на дисплеях с динамической частотой обновления
8

Популярные статьи

Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
83
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
9
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
21
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
93
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
33
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
39
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
2

Сейчас обсуждают

Asmodeus
02:20
У нас уже есть скрепный Эльбрус, скоро Православный Риск 5 грядёт, а там и Чебурнет. Нам ихня техника и нафиг не нужна будет и интернет подавно
В США тестируют алгоритмы, предсказывающие госперевороты и массовые беспорядки
Расул Халилов
02:19
А покажи рабочие задачи, и цену
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
Александр Дедок
02:18
На самом деле основная проблема ковида в чрезмерной иммунной реакции на него. Массивный выброс цитокинов которые разрушают собственные клетки и в том числе и запускают процессы тромообразования - ДВС-...
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
Николай Егоров
02:18
Не успеваю следить за андроидной клавиатурой, постоянно заменяет слова и всандаливает знаки препинания. В моём случае запятая не нужна вообще.
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
Zmax
02:16
или не получится...
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
Asmodeus
02:15
Гредет психоистория? Интересно она скажет о нашем режиме?
В США тестируют алгоритмы, предсказывающие госперевороты и массовые беспорядки
Игорь Гром
02:15
Подруга взяла за полтос... Теперь будет стоять пылиться))) какой дефицит?))😒 Чё за бред
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
REY_B_
02:14
"Звучит как враньё" - Не факт. Если Ryzen 6800U при той же задаче сожрёт в 2 раза меньше, или при том же жоре выдаст в 2 раза больше, то это замечательно. И тогда пофигу что там написано в TDP. А и...
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
Александр Дедок
02:13
Больной? Люди на самом деле умирают от последствий ковида в том числе даже через несколько месяцев.
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
Kasyan
02:12
С выходом Arrow Lake можно будет вообще отрубить 8 производительных ядер, чтобы не мешали и получится 32 ядерный убийца Apple M1 MAX.
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем