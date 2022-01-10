В Косово конфисковали около 400 устройств типа ASIC

С майнингом криптовалюты связан ряд любопытных заблуждений, которые с радостью подхватили политики некоторых стран. Из уст государственных деятелей и чиновников даже самая абсурдная информация звучит иначе, поэтому сказки о том, что майнеры способствуют экономике, вышли далеко за пределы Европы и США. В реальности же, фермеры могут привести только к резкому росту энергопотребления. Мало того, поскольку электричество стоит дорого, а специализированные устройства часто сжигают не меньше 25% от прибыли, то многие майнеры предпочитают вообще не платить за розетку. Получается, что вместо экономического всплеска, регион получает целый ворох проблем.

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Яркий пример беспредела майнеров замечен в самом центре Европы – в Косово. Вначале небольшая историческая справка: поскольку этнические сербы не хотят признавать власть албанцев, то они отказываются оплачивать счета за электричество. Своеобразное противостояние тянется уже больше 20 лет, но решения конфликта пока нет. Всё это время правительство выделяло по 12 миллионов евро в год на покрытие коммуналки. В 2021 году регион столкнулся с резким подорожание энергоносителей, а значит электричество стало значительно дороже. Казалось бы, это и без того серьёзная проблема, вот только любители бесплатной электроэнергии решили закупить майнинговые фермы, поставив энергосистему страны на грань катастрофы.

В начале января правительство Косово потребовало остановить добычу Биткоина, но сербы продолжили копать монеты, считая власть незаконной. В данном случае мы призываем вас воздержаться от политических тем, поскольку здесь всё прозрачно и просто. Судя по всему, положение в стране действительно тяжёлое, поскольку в последние дни проходили массовые рейды, в ходе которых были изъяты 343 устройства для майнинга (ASIC). Министр внутренних дел Косово отметил, что акцию удалось провести с минимальными происшествиями, а всего был задержан только 1 человек. По данным министерства финансов, майнеры сжигали столько же электричества, как 500 многоэтажных домов, а потери государства доходят до 120 000 евро.

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Как оказалось, копать Биткоины хотят не только сербы. Так, в албанских кварталах изъяли 70 устройств для майнинга. Чиновники требуют полностью запретить добычу криптовалют, поэтому в ближайшее время ожидать оттепели не стоит. Возможно, когда цены на газ стабилизируются, фермерам снова разрешат работать, а пока судьба конфискованного железа неизвестна. Вполне возможно, что его продадут с целью покрыть расходы на энергоносители. Отметим, что призывы перекрыть кислород майнерам звучат всё чаще. В Европе это как никогда актуально, поскольку далеко не все страны согласны взять на себя разницу между фактической ценой на газ и стоимостью энергоносителей для потребителей.