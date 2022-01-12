Выбор у покупателей относительно недорогих видеокарт снова есть

Несколько дней назад мы могли убедиться в том, что российские геймеры умудрились разобрать бюджетные видеокарты. Случилось это за время праздников, когда многие пользователи захотели порадовать себя хоть какой-то игровой моделью. Казалось, что нас ждёт дефицит, а ничего лучше GeForce GT 1030 какое-то время не будет, но вчера в российские магазины пришёл новый завоз. На этот раз в наличии не только высокопроизводительные мощные графические чипы, но и бюджетные модели. Как обычно, AMD в этом ценовом секторе не представлена, поэтому выбор будем делать исключительно из видеокарт NVIDIA.

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Обратите внимание на скриншот ниже. Если ещё несколько дней назад в наличии было всего 5 недорогих игровых видеокарт, то сегодня только GeForce GTX 1650 можно отыскать 10 различных моделей. Самая бюджетная версия представлена Palit. Она стоит 31 тысячу рублей и позволяет как минимум на год забыть о майнерах, дороговизне в магазинах и беспределе перекупщиков. Настройки графики придётся корректировать от игры к игре, но и в качестве оплаты за это у вас потребуют не 50 000, а всего 31 тысячу. С нашей точки зрения, это один из самых оптимальных вариантов на сегодня.

Если решили сэкономить – берите GeForce GTX 1050 Ti. За 25 тысяч рублей можно получить более скоромный уровень производительности, чем даёт GeForce GTX 1650, но поиграть во всей тайтлы у вас всё же получится. 11 января такую видеокарту производства Palit купили в количестве 31 единицы. Очень серьёзная заявка, а ведь праздники прошли, и значит до следующей зарплаты ещё очень долго.

Неожиданно высоким спросом пользуется GeForce GTX 1660 Ti. Судя по всему, геймеры устали от медленных карточек, которые с трудом тянут игры на средних. GeForce GTX 1660 Ti имеет немалый запас прочности и стоит 61 тысячу рублей. В комплекте 6 Гб памяти, что будет достаточно для всех игр в разрешении 1080р на высоких настройках графики. Идеальным выбором такую видеокарту не назовёшь, но 30 человек с нами явно не согласны.

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В качестве альтернативы предлагаем присмотреться к Radeon RX 6600. Она быстрее GeForce GTX 1660 Ti и может предложить трассировку лучей. Далеко не все пользователи довольны технологией AMD, но за 63 тысячи рублей ничего быстрее нет. Увы, на Radeon RX 6600 нет шильдика с надписью «NVIDIA». Пожалуй, это единственный минус этой видеокарты.