Назвать это ошибкой сложно, скорее мелочь, которую давно никто ен замечал

С момента выхода первой массовой настольной операционной системы Windows 95 прошло больше 25 лет, но многие команды и настройки всё ещё актуальны, переходя из одной версии ОС на другую. От некоторых из них неготовы отказываться сами пользователи, которые просто привыкли к подобному способу взаимодействия с компьютером. Другие – слишком сложны и представляют собой базисные настройки операционной системы, поэтому их предпочитают не трогать. Но есть и совершенно курьёзные мелочи, на которые по непонятным причинам никто не обращает внимания.

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Как давно вы устанавливали драйвера для нового оборудования? В Windows 10, если вы заменили видеокарту, то достаточно подождать пару минут, как система сама найдёт и скачает нужный вам драйвер, а после настроит железо без вашего вмешательства. В некоторых случаях лучше сделать это самостоятельно, а значит потребуется перейти в меню «Диспетчер задач», где находятся все сведения об установленных драйверах и подключённом оборудовании. Многие ли из вас помнят, что при попытке поиска и ручной установке система выдаст вам меню «Установка с диска», в котором по непонятным причинам нужно искать драйверы на диске «А». Напомним, речь идёт о дисковом накопителе Floppy disk drive или FDD который долгое время считался основным источником поступления программного обеспечения и драйверов на компьютер.

С тех пор большая часть ПО устанавливается и скачивается через интернет, но Microsoft просто забыла о существовании такой незначительной детали. Как сообщается, в версии Windows 11 Build 22000 досадное упущение было устранено. Это значит, что теперь вместо строки: «A:\» установщик драйверов отправит вас по умолчанию на диск «С». Что любопытно, после появления нового исправления многие сайты написали, что в Windows 11 сильно ограничена работа дисководов. Это не так. Вы можете купить старый FDD-привод и опробовать его функционал. Скорее всего, система установит на него драйверы баз вашего участия. Стоит помнить, что сегодня далеко не на всех материнских платах можно найти соответствующую поддержку дисководу, поэтому подобный эксперимент может закончиться ничем.

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Инсайдеры отмечают, в сборке Windows 11 Build 22000 появились и другие полезные функции. Например, сортировка драйверов согласно заданным фильтрам. Также добавлена команда, позволяющая поставить драйверы на все поддерживаемые устройства. Теоретически, это сильно упростит процесс, хотя и не обойдётся без критики со стороны тех, кто привык искать нужное программное обеспечение на старых дискетах.