Все игры с защитой Denuvo теперь работают на процессорах Intel 12-го поколения

Если вы ещё помните релиз процессоров Intel 12-го поколения, то, вероятно, не забыли скандал, который возник с несовместимостью игр и антипиратской защиты Denuvo. Суть в том, что десятки проектов просто отказывались запускаться на Alder Lake, а причина была в малых ядрах. Эксперты поясняли, что встроенные DRM-алгоритмы распознают энергоэффективные ядра в качестве второго компьютера. Таким образом происходит блокировка работы всей системы, что не позволяет корректно запускать игры. Первое решение появилось буквально на следующий день. Представители Intel предлагали отключить малые ядра, что позволяло спокойно пользоваться компьютером.

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Очевидно, что подобные слова вызвали шквал критики. Получается, что пользователю либо приходилось постоянно выключать и включать ядра – заходя в игру и выходя из неё, либо и вовсе перестать пользоваться малыми ядрами. Если в первом случае пользователи просто сталкивались с неудобствами, то во втором были лишены части функционала процессора. Уже через неделю в сети появились утилиты, позволяющие включать и выключать ядра не перегружая компьютер, а со временем Intel начала снимать ограничения для некоторых игр. Как стало известно, сегодня вышло финальное исправление, гарантирующее полную совместимость со всеми играми.

Важно понимать, что при отключении Denuvo или обходе работоспособности этой программы в пиратских версиях проблемы не существовало никогда. Именно поэтому для разработчиков защиты было так важно как можно скорее устранить все ошибки несовместимости. Неясно, повлияли ли проблемы с процессорами Alder Lake на продажи игр. Вполне возможно, что проблема была преувеличена, поскольку релиз 12-го поколения состоялся всего 2 месяца назад, а первыми в магазины хлынули дорогостоящие камни с разблокированным множителем. Продажи также были ограничены дорогостоящими материнскими платами, в то время как относительно недорогие всё ещё находятся в пути.

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Как бы там ни было, Intel заверяет, что протестировала все игры, в которых ранее наблюдались ошибки. Ни в Windows 11, ни в Windows 10 проблем больше нет. Важно понимать, что самостоятельно файлы на ваш компьютер не прилетят. Для этого нужно перейти в Центр обновлений Windows, где подтвердить факт закачки нового программного обеспечения. В некоторых случаях потребуется перезагрузка операционной системы. Если вы использовали отключение малых ядер в BIOS, то сегодня самое время их включить, ведь проблем совместимости с Denuvo больше нет.