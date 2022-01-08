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Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
Стоит ли переплачивать за 6 ядер, или можно ограничиться бюджетным Core i3-12100F? Давайте разбираться
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В конце 2021 года Intel нанесла мощнейший удар по позициям AMD, выпустив серию высокопроизводительных процессоров Alder Lake-S. Уже сейчас в магазины по всему миру поступают менее дорогие камни, способные предложить отличное соотношение между ценой и производительностью. Пожалуй, одним из самых многообещающих считается Core i3-12100. Это полноценный 4-ядерный процессор, который умудрился со штатным кулером обойти более дорогостоящих конкурентов, разогнанных под жидким азотом. Поскольку вариант без видеокарты – Core i3-12100F уже начал поступать в магазины, энтузиасты решили изучить его возможности.

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Сегодня мы обратимся к тестированию, проведённому командой Testing Games. На первый взгляд выбор соперника может показаться вам странным, ведь здесь 6-ядерный Ryzen 5 3600, принадлежащий к более дорогой ценовой категории. Обратите внимание, данный камень в ОЕМ-поставке стоит 20 000 рублей. Это немалые 264 доллара без кулера. Core i3-12100F поступит в продажу дешевле 100 долларов, а значит между ними более чем двукратная разница. Сможет ли бюджетная новинка противопоставить хоть что-то одному из самых популярных процессоров последних двух лет? Давайте изучим таблицу с результатами.

Как видите, Core i3-12100F легко расправился с гораздо более дорогим Ryzen 5 3600. 4 ядра и 8 потоков обходят 6 ядер и 12 потоков. На самом деле преимущества как такового нет, но в данном случае это не так важно, ведь перед нами менее дорогой камень. А вот и нет. Дело в том, что сегодня в продаже всё ещё невозможно найти недорогих материнских плат 600-й серии, а значит выбор стоит между экономией процессора и переплатой за дорогостоящий чипсет с одной стороны и более дорогой процессор и дешёвую материнскую плату с другой стороны. Судя по статистике продаж в российской рознице, отечественные пользователи предпочитают второй вариант.

Материнскую плату на чипсете В450 можно взять за копейки, а на А320 чипсете чуть ли не бесплатно на вторичном рынке. Получается, что проблема Intel в отсутствие на рынке недорогих материнских плат. Возможно, когда компания сможет увеличить поставки, пользователи откажутся от старого Ryzen 5 3600 в пользу нового Core i3-12100F. Отметим, что у нас есть только игровые тесты, в то время как в синтетике первый с высокой вероятностью вышел бы вперёд, поэтому всё далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

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#процессоры #ryzen 5 3600 #тесты #core i3-12100f
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