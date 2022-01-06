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5 самых провальных криптовалют 2021 года, опустошивших карманы миллионов инвесторов по всему миру
В списке: Chia Coin, Raptoreum, Dogecoin, Shiba Inu и Squid Game
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2021 год запомнится множеством взлётов и падений, эпидемией коронавируса и глобальной криптовалютной лихорадкой. Неизвестные создавали пирамиды и исчезали с миллионами и даже миллиардами долларов, а обычные люди продолжали нести свои деньги мошенникам. Сегодня мы рассмотрим несколько громких криптовалют, которые до сих пор на слуху у миллионов людей по всему миру.

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Начнём с Chia Coin. Она так и не смогла стать самой популярной криптовалютой на планете, хотя к этому имелись все предпосылки. Вина полностью лежит на создателях, жадность которых привела к катастрофическим последствиям. Если на момент выхода стоила 1600 долларов, то сегодня оценивается в 91 доллар, а значит подешевела в 18 раз. Удивительно, но находится достаточное количество тех, кто продолжает майнить Chia Coin, а за сутки торги по криптовалюте составили 16 миллионов долларов. Очевидно, что криптовалюта умирает, но наивные инвесторы продолжают её покупать в надежде на лучшее будущее.

Продолжим с Raptoreum. Это ещё одно разочарование. Сотни тысяч владельцев мощных процессоров AMD уверяли нас в том, что смогут отбить вложения за пару месяцев. Странно, что ничего подобного не произошло. Похоже, рынок уже забыл о существовании Raptoreum. Суточные торги упали до 83 тысяч долларов, а рыночной капитализации просто нет. Пожелаем держателям и майнерам Raptoreum удачи, ведь она им очень сильно понадобиться, когда придётся расплачиваться по кредитам.

Ещё один неудачник – Dogecoin. Неясно, собирается ли Илон Маск использовать собачий токен в качестве официальной валюты на Марсе. Вполне возможно, что идея всё ещё жива, а вот сама криптовалюта с лета подешевела в 5 раз. Важно понимать, что миллионы людей купили миллиарды монет именно тогда, когда Dogecoin стоил дороже 50 центов. Увы, но ничего хорошего этих ребят не ждёт. Сливать монеты по 15 центов они не будут, а значит вскоре потеряют всё. С чем мы их и поздравляем.

Удивительную стойкость демонстрирует Shiba Inu. Несмотря на то, что курс криптовалюты сильно упал, количество держателей растёт, а суточные торги доходят до полутора миллиарда долларов. Феноменально. Судя по всему, держатели уверены в светлом будущем Shiba Inu. Нам неясны их мотивы и уж точно непонятно, чем эти ребята руководствуются. Может мы с вами чего-то не знаем? В любом случае время расставит всё по местам. Подождём.

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Внезапное возвращение Squid Game. Это была самая желанная криптовалюта осени 2021 года. На фоне сериала «Игра в кальмара» группа мошенников выпустила одноимённый токен, а после скрылась в неизвестном направлении с миллионами долларов. Не так давно вернуть криптовалюту к жизни решили члены сообщества. Они реанимировали сайт, разместили токен на нескольких биржах, где он сегодня свободно торгуется. О былом величии не может быть и речи, но находятся и те, кто продолжает покупать Squid Game. Есть мнение, что после выхода второго сезона одноимённого сериала токен может снова подорожать. Здесь всё на уровне фанатской веры, хотя идея не лишена логики.

#chia coin #dogecoin #shiba inu #raptoreum #squid game
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