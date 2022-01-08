Эксперты полагают, что на этот раз всё может закончиться не только штарафными санкциями

Сотни миллионов людей ежедневно пользуются поисковой системой Google. Это происходит на компьютерах, смартфона, ноутбуках и других гаджетах вне зависимости от операционной системы и браузера. Нам кажется, что поисковик полностью бесплатный, но это не так. На самом деле компания Google получает миллиарда долларов за рекламу и стала так сильно зависима от этого, что готова платить любые деньги, лишь бы не слезать с иглы. Конкуренты уже много лет пытаются доказать, что монополия – это плохо, но пока у этих ребят это получается с переменным успехом. Это значит, что о проблеме знают многие, но решить пока никто ничего не может (или не хочет). Возможно, у нас появился первый прецедент, с которого начнётся падение гигантов.

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Не так давно был подан иск против Google и Apple, которые обвиняются в сговоре с целью извлечения выгоды из монопольного положения. Так, Google платила Apple за размещение поисковой системы в качестве основной на смартфонах последней, а та в свою очередь получала огромные деньги. Отмечается, что за последние годы сумма отступных составила невероятные 50 миллиардов долларов, из которых 15 миллиардов выплачены за 2021 год. Аппетиты у Тим Кука растут? Что любопытно, иск подан учебным заведением California Crane School. Может показаться, что ничего страшного не случилось, вот только на этот раз истец требует не только компенсации или штрафа, а разделения обеих компаний на несколько мелких подразделений.

Эксперты полагают, что сегодня ситуация такова, что иск может поддержать конгресс США, который ещё в 2020 году обсуждал необходимость подобных мер. Тогда лояльность Apple и Google помогла остановить дробление, но сегодня мы живём в другом мире, поэтому гиганта, стоимостью 3 триллиона долларов легко могут разделать, словно рождественскую утку. В вину компаниям вменяются антиконкурентные действия, которые подавляют развитие сектора. Мало того, как только на небосклоне появляется конкурент, Google пытается поглотить потенциально прибыльный актив. Было бы глупо полагать, что California Crane School не потребует многомиллиардных выплат в качестве компенсации.

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Истец отмечает, что факты принудительного разделения уже были, приводя в пример нефтяную компанию Standard Oil. Этот мегамонополист существовал в начале 20-го века и представлял угрозу государству, использую свои ресурсы для манипуляции рынком. Очевидно, что в результате действий Apple и Google за последние годы наблюдается рост стоимости рекламы в браузерах. Вполне возможно, что дело закончится ничем и продлится несколько лет. И всё же, гиганты стали слишком большими, а главное, что это уже признают не только эксперты, но и политики.