Рыночная капитализация Metacraft оценивается в 1.6 миллиарда долларов

Рынок криптовалют обвалился. Биткоин откатился ниже 42 000 долларов. В какой-то момент эксперты ужа начали говорить о наступающей криптозиме, но сегодня цифровое золото отыграло немного процентов, вернувшись к стабильному росту. Каким будет будущее Биткоина, пока неясно, а вот токены метавселенных продолжают ставить рекорды. Сегодня мы рассмотрим три монеты, которые подорожали более чем в 10 раз за прошедшие сутки.

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Metacraft (MCT) + 1087%. Токен был запущен несколько дней назад, но тут же вырос в цене в более чем 10 раз. На самом деле никакой метавселенной пока нет, поскольку игра ещё даже не вышла на бета-тест. Внутриигровой рынок торговли предметами запустят в ближайшие месяцы, а онлайн и PVP в конце 2022 года. Пользователи смогут добывать полезные ископаемые, строить из них объекты и проходить испытания. Кроме того, будут доступны и командные сражения. Токен очень популярен, поскольку за 24 часа торги по нему достигли 3 миллионов долларов, а все выпущенные монеты оцениваются в 1.6 миллиарда долларов.

NinjaFloki (NJF) + 1139%. Данный токен создан на площадке Binance Smart Chain Meme/Metaverse и основывается на популярном движке Unity. Игра представляет собой 2D-платформер, в котором доступны задания, головоломки, битвы с монстрами и прохождение различных уровней. За прохождение каждого этапа игроку будут выдаваться токены NJF. С их помощью можно будет покупать жизни для прохождения боле сложных уровней или продавать их другим геймерам. NinjaFloki появится на Android и iOS и в качестве бесплатной пробной версии для настольных компьютеров.

Dragon Infinity (DI) + 1420%. Ещё одна трёхмерная метавселенная, запущенная 4 января. За каждую победу в битвах пользователи получают токены DI. Их можно потратить на обучение своего дракона новым навыкам и различным характеристикам. Это позволит выходить против более сильных соперников, что только увеличит награду за бой. Игра доступна только в браузере и абсолютно бесплатна. Есть режим создания собственного дракона. Его нужно вырастить и прокачать, что позволит наделить бойца нужными характеристиками.

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Эксперты отмечают, что далеко не все игры по метавселенным становятся популярны. Мало того, многие могут потерять большую часть пользователей за несколько дней. Что до Metacraft, то его успех связан с продолжительной рекламной компанией, мощной командой и расширенной дорожной картой. Проще говоря, потенциальные покупатели доверяют проекту, хотя в реальности он мало чем отличается от всех остальных, разве что у создателей было больше денег на начальном этапе.