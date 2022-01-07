Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Бюджетная видеокарта Radeon RX 6500 XT может стать настоящим хитом у российских геймеров
Ритейлер во Франции планирует продавать Radeon RX 6500 XT за 299 евро, что соответствует 25 500 рублей
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Представители AMD продолжат настаивать на том, что новая Radeon RX 6500 XT станет самой лучшей игровой видеокартой первой части 2022 года. Что и говорить, если сама Лиза Су заявила о том, что при создании графического чипа инженеры в первую очередь исходили из необходимости выпустить видеокарту максимально неэффективную в майнинге. Вполне возможно, что фермеры действительно не захотят покупать Radeon RX 6500 XT, но может так быть, что карта окажется неинтересна даже геймерам. Мы уже проводили сравнение с Radeon RX 570, которая была выпущена в 2017 году. Так вот, старушка стоила 169 долларов, при этом имела 256-битную шину и вариант на 8 Гб, в то время как новая Radeon RX 6500 XT может предложить шину на 64 бита и всего 4 Гб видеопамяти.

реклама

Всё это будет компенсировать так называемый Infinity Cache, но хватит ли его возможностей, чтобы обеспечить приемлемую производительность столь скромному графическому чипу, большой вопрос. И всё же, на дворе 2022 год, мы пережили 2021, когда стоимость видеокарт могла подниматься в 3 раза выше, рекомендованной цены. Мало того, всё это никуда не ушло, поэтому вспоминать спокойные времена, когда видеокарты были интересны только геймерам, не приходится. Именно в этом аспекте мы и обсудим недавнюю утечку, согласно никоторой французский магазин опубликовал цену Radeon RX 6500 XT.

Напомним, рекомендованная стоимость Radeon RX 6500 XT составляет 199 долларов. Нужно понимать, что никто не планирует соблюдать подобных рекомендаций, поэтому нас ждёт большой сюрприз. Насколько большой, пока неясно, а вот во Франции новинку планируют продавать за 299 евро. Отмечается, что это цена, включая все местные налоги. На самом деле Франция – это прекрасно, но мы посмотрим, что сегодня можно купить в российской рознице за эквивалент 299 евро – 25 500 рублей.

Как насчёт GeForce GTX 1050 Ti за 25 тысяч? Цена идентичная, а вот производительность у Radeon RX 6500 XT окажется намного выше. А может вы бы хотели купить GeForce GTX 1650 за 31 тысячу? Учтите, что Radeon RX 6500 XT (теоретически и согласно ранее представленным графикам) будет немного уступать по производительности с GeForce RTX 2060. Незначительно, поэтому взглянем на цену именно этого графического чипа. Дешевле 68 тысяч рублей GeForce RTX 2060 нам найти не удалось. И вот теперь представьте, что в конце января на рынке появится аналогичная по производительности, но стоящая в 2 раза дешевле Radeon RX 6500 XT.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Скорее всего, российские магазины установят на неё огромную наценку, поэтому Radeon RX 6500 XT попадёт в розницу не за 25 500 рублей, а примерно за 40 тысяч. И всё же, даже такая высокая стоимость (2-кратная переплата по сравнению с рекомендованными 199 долларами) будет настоящим подарком для геймеров. Не согласны?

#видеокарта #radeon rx 6500 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Radeon RX 6500 XT за $199 может оказаться медленнее Radeon RX 570, которая в 2017 году стоила $169
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер доказал, что даже на видеокарте 10-летней давности можно майнить криптовалюту
49
5 самых провальных криптовалют 2021 года, опустошивших карманы миллионов инвесторов по всему миру
12
Биткоин и Эфир сильно подешевели, а окупаемость GeForce RTX 3080 в майнинге увеличилась до 21 месяца
46
Российские геймеры переходят на GeForce RTX 3060Ti за 96 000р – 30 видеокарт куплено 5.01 в Ситилинк
124
Эксперты РБК назвали 4 недооценённых альткоина, способных существенно вырасти в ближайшее время
5
13 устройств Xiaomi уже получили стабильную прошивку MIUI 13
4
Хешрейт Bitcoin обвалился на 12% на фоне протестов в Казахстане - следом упали и котировки актива
337
Глава GlobalFoundries призвал не рассчитывать на победу над дефицитом в этом году
2
Крупнейший в мире кулер Prosiphon Elite для процессоров получит поддержку сокета LGA1700
14
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
27
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту января 2022 г – GeForce 1050 Ti vs GeForce 1650 в тесте TG
11
Бюджетный Core i3-12100F стал самым быстрым 4-ядерным CPU, установив несколько рекордов в стоке
55
Надейся и жди: NVIDIA подтвердила прежний прогноз по срокам устранения дефицита
14
Двойные стандарты: геймдиректор Days Gone пожаловался, что при схожих с Ghost of Tsushima продажах его проект стал для Sony «разочарованием»
49
Acer анонсировала ряд игровых устройств и среди них ультрабук с Intel Arc
1
Складной флагман Honor Magic V на Snapdragon 8 Gen1 с тремя 50-МП камерами будет стоить от $2 200
4
Новый игровой ноутбук от XMG работает с внешним жидкостным охлаждением
5
Intel перенесла выход видеокарт Arc на более поздний срок
35
NitroPhone 2 и NitroPhone 2 Pro – модификации Pixel 6 и Pixel 6 Pro без камер и микрофонов
2
NVIDIA объяснила, в чём Ampere в три раза быстрее Pascal
8

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 2
6
Получите бесплатную Windows 11 Pro на новогодней распродаже купив любую версию Microsoft Office
Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам
54
Мое мнение о NVidia RTX: революция, маркетинг или поворот не туда
87
Poco M3 Pro 5G после 7-ми месяецев использования
12
Обзор игровых корпусов AeroCool 2020/21 годов
6
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
41
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
24
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть третья
16
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
+

Сейчас обсуждают

Тролль Толстый
17:58
билл гейтс разбушевался )) там уже походу обычную простуду за барановирус считают
Выставка E3 в этом году пройдёт полностью в онлайн-формате
Yolanda Tarska
17:57
Вот стол нужен и ремонт нормальный. Ну как можно сидеть в таких условиях, тем более советский стол книжка очень высок, чтобы сидеть за ним
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
Сева Шевченко
17:57
https://www.youtube.com/watch?v=IeCm1aBxx34
Стали известны характеристики Honor Magic V: внутренний экран 7,9", 90 Гц и тройная 50 Мп камера
Руслан Глинник
17:57
Хоть и майнинг и не люблю, но у Сергея всегда толковый контент.
Майнер рассказал об отказе добычи Эфира на видеокартах в 2022г, поскольку доходность упала в 5 раз
Вова Огонь
17:55
Оверклокерс был куплен 3Dnews у ООО Русский Разгон.
Стали известны характеристики Honor Magic V: внутренний экран 7,9", 90 Гц и тройная 50 Мп камера
nalimezzz29
17:54
А автор статьи точно Дмитрий Олегович, а не Дмитрий Иванович? Менделеев который. Тот тоже придумывал всякие таблицы... во сне... От Ивановича, правда, польза была.
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
Сева Шевченко
17:54
Оверклокерс, блин, одни новости о смартфонах. Кто вас купил? IXBT? Хоботомия какая-то
Стали известны характеристики Honor Magic V: внутренний экран 7,9", 90 Гц и тройная 50 Мп камера
Денис Ти
17:54
Автор - молодец, написал все доступным языком. Остальные гуру информатики и провидцы будущего оставьте свое неформативное мнение при себе. Как же легко говорить, когда тебе указывают где ошибка. Я бол...
Выбираю смартфон для любимой тёщи или как я почти отправил 12000 рублей мошенникам
32Влад32
17:54
Если раньше были телефоны с дополнительными функциями, то сейчас карманный компьютер с выходом в интернет и возможностью иногда позвонить.
AnTuTu опубликовал список лучших смартфонов 2021 года по соотношению производительности и цены
32Влад32
17:52
А когда то на сайте такие обзоры железа были!
Майнер рассказал об отказе добычи Эфира на видеокартах в 2022г, поскольку доходность упала в 5 раз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем