Ритейлер во Франции планирует продавать Radeon RX 6500 XT за 299 евро, что соответствует 25 500 рублей

Представители AMD продолжат настаивать на том, что новая Radeon RX 6500 XT станет самой лучшей игровой видеокартой первой части 2022 года. Что и говорить, если сама Лиза Су заявила о том, что при создании графического чипа инженеры в первую очередь исходили из необходимости выпустить видеокарту максимально неэффективную в майнинге. Вполне возможно, что фермеры действительно не захотят покупать Radeon RX 6500 XT, но может так быть, что карта окажется неинтересна даже геймерам. Мы уже проводили сравнение с Radeon RX 570, которая была выпущена в 2017 году. Так вот, старушка стоила 169 долларов, при этом имела 256-битную шину и вариант на 8 Гб, в то время как новая Radeon RX 6500 XT может предложить шину на 64 бита и всего 4 Гб видеопамяти.

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Всё это будет компенсировать так называемый Infinity Cache, но хватит ли его возможностей, чтобы обеспечить приемлемую производительность столь скромному графическому чипу, большой вопрос. И всё же, на дворе 2022 год, мы пережили 2021, когда стоимость видеокарт могла подниматься в 3 раза выше, рекомендованной цены. Мало того, всё это никуда не ушло, поэтому вспоминать спокойные времена, когда видеокарты были интересны только геймерам, не приходится. Именно в этом аспекте мы и обсудим недавнюю утечку, согласно никоторой французский магазин опубликовал цену Radeon RX 6500 XT.

Напомним, рекомендованная стоимость Radeon RX 6500 XT составляет 199 долларов. Нужно понимать, что никто не планирует соблюдать подобных рекомендаций, поэтому нас ждёт большой сюрприз. Насколько большой, пока неясно, а вот во Франции новинку планируют продавать за 299 евро. Отмечается, что это цена, включая все местные налоги. На самом деле Франция – это прекрасно, но мы посмотрим, что сегодня можно купить в российской рознице за эквивалент 299 евро – 25 500 рублей.

Как насчёт GeForce GTX 1050 Ti за 25 тысяч? Цена идентичная, а вот производительность у Radeon RX 6500 XT окажется намного выше. А может вы бы хотели купить GeForce GTX 1650 за 31 тысячу? Учтите, что Radeon RX 6500 XT (теоретически и согласно ранее представленным графикам) будет немного уступать по производительности с GeForce RTX 2060. Незначительно, поэтому взглянем на цену именно этого графического чипа. Дешевле 68 тысяч рублей GeForce RTX 2060 нам найти не удалось. И вот теперь представьте, что в конце января на рынке появится аналогичная по производительности, но стоящая в 2 раза дешевле Radeon RX 6500 XT.

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Скорее всего, российские магазины установят на неё огромную наценку, поэтому Radeon RX 6500 XT попадёт в розницу не за 25 500 рублей, а примерно за 40 тысяч. И всё же, даже такая высокая стоимость (2-кратная переплата по сравнению с рекомендованными 199 долларами) будет настоящим подарком для геймеров. Не согласны?