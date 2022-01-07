Первые графические чипы могут появиться в составе ноутбуков уже в 1 квартале 2022 года

Если вы ещё не знаете о скором появлении на рынке видеокарт третьего игрока, то сегодня именно тот день, когда вы станете шире смотреть на мир. Итак, весь 2021 год нас кормили обещаниями, передвигая сроки презентации на более поздние. В какой-то момент стало известно, что анонс случится в рамках CES 2022. Первые тесты флагманского графического чипа Arc A780 доказывают, что он окажется быстрее Radeon RX 6700 ХТ, поскольку на тот момент на руках у представителей Intel были только инженерные модели. Предполагается, что Arc A780 сможет конкурировать с GeForce RTX 3080, но это пока только слухи. Так вот в рамках CES 2022 нам сообщили, что графические чипы отправлены партнёрам.

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Это значит, что производители ноутбуков уже готовят к выходу полноценные решения на базе целого ряда дискретных видеокарт. Представители Intel подтвердили, что выход готовых систем состоится в первом квартале 2022 года, а вот данные с официального сайта говорят об обратном. Присмотритесь к двум скриншотам ниже. На первом (опубликованном в декабре) можно увидеть, что слева указаны сроки 1 квартала 2022 года, в то время как правее есть только упоминание года. Можно было бы предположить, что это простая ошибка, вот только есть и другие подтверждения переноса выхода линейки дискретных видеокарт.

Выше можно увидеть и второй скриншот, на котором несколько дней назад была полностью скорректирована информация о сроках выхода видеокарт линейки Arc Alchemist. Эксперты полагают, что речь о масштабном переносе. Теоретически, в 1 квартале в продаже может поступить ограниченное количество ноутбуков на базе видеокарт Intel, в то время как основная серия появится не раньше лета.

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Кстати, это подтверждается информацией о планах провести пресс-конференцию VISion 10 мая. Именно там могут быть анонсированы первые настольные видеокарты Arc Alchemist. А вообще очень многое зависит от возможности TSMC производить достаточное количество кремниевых пластин. Очевидно, что нет никакого смысла в бумажном запуске, который был проведён в конце 2021 года NVIDIA и AMD. Геймеры ждут от Intel полноценного выпуска, а также решения полупроводникового кризиса. Терпение геймеров не резиновое, но выбора у нас всё равно нет. А вообще на фоне снижения курса криптовалют и приближающегося перехода Эфира на Proof-of-Stake проблема может решиться сама собой, ведь майнеры будут вынуждены вывести на вторичный рынок сотни тысяч видеокарт с переставших приносить доходы ферм.