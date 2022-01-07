Курс снижается на негативных новостях от ФРС США и событий в Казахстане

Если на утро 6 января падение курса Биткоина рассматривалось как случайность, вызванная рядом негативных факторов, то спустя сутки можно с уверенностью констатировать, что цифровое золото начало год с ощутимого падения. Странно, но эксперты, так часто рассказывающие нам о бычьем ралли, почему-то молчат. Притихли и фантазёры, обещавшие нам курс в 100 000 долларов в январе. Судя по всему, этим ребятам просто нечего сказать, поскольку на утро 7 января наблюдается очередное падение стоимости всех криптовалют.

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Если на утро 1 января Биткоин торговался на отметке 47 600 долларов, то сегодня он обвалился до 41 270 долларов и продолжает терять позиции. Получается, что за первую неделю 2022 года цифровое золото подешевело на 6000 долларов. В качестве главной причины называют публикацию протокола с заседания ФРС США. Американские финансисты допустили ряд ошибок, накачивая экономику триллионами долларов, а столкнувшись с огромной инфляцией, просто не знают, что делать. Неудивительно, ведь обычно эти ребята привыкли учить всех вокруг, а сами в таком положении впервые за многие десятилетия.

Известно, что ФРС планирует повысить базовую ставку по процентам. Об этом знали все, но только вчера стало ясно, что темпы будут ощутимо ускорены. Также отмечается, что Федрезерв может сократить объёмы активов, находящихся на балансе регулятора. Все крупные рынки отреагировали падением. Например, индекс Доу Джонса упал на 1.07%, а Nasdaq обвалился на 3.34%. Отчего же в таком случае так сильно рухнул курс Биткоина?

Ещё вчера предполагалось, что всё дело в резком снижении хешрейта сети Биткоина, поскольку в Казахстане была подавлена очередная попытка провести цветную революцию. На фоне сотен жертв проблемы с интернетом кажутся несерьёзными, вот только у майнеров есть свои проблемы. Поскольку мобильные сети работали с перебоями, крупные фермы пришлось отключить. Во многих регионах на утро 7 января интернета всё ещё нет. В столице ситуация немного лучше, но и там всё может резко измениться. Власти сообщают о полном контроле за ситуацией, а сроки стабилизации положения в стране никому не известны.

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Представители Национальной блокчейн-ассоциации заявили, что часть ферм остаётся отключена. Обратите на график хешрейта. Он красноречиво доказывает, что местные майнеры ещё долго будут выходить из кризиса. Так, на 2 января хешрейт составлял 203.6 Ehash/s, то сегодня он доходит до 173 Ehash/s и продолжает падать.