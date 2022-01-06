Плата оснащена системой жидкостного охлаждения

4 января Лиза Су представила новый 8-ядерный процессор Ryzen 7 5800X3D. Это будет настоящий игровой монстр, отличительной чертой которого станет наличие 64 Мб 3D V-Cache. Кроме всего прочего это будет первый камень из абсолютно новой линейки 3D V-Cache, которая предложит огромное количество кэш-памяти. Ожидается, что 8-ядерный камень окажется до 15% быстрее 16-ядерного Ryzen 9 5950Х в играх. Что любопытно, всё это станет возможно на довольно скромной тактовой частоте в 4.5 ГГц. Вы можете считать это совпадением, но уже через пару часов был анонсирован новый процессор Core i9-12900KS. Прокачанный камушек сможет разгоняться на одном ядре до 5.5 ГГц и на всех больших ядрах до 5.2 ГГц. Очевидно, что Intel планирует выставить новинку против Ryzen 7 5800X3D, застолбив за собственным камнем место самого быстрого игрового процессора. Кто победит, мы узнаем ближе к весне, а вот производители материнских плат уже подготовили оверклокерские модели.

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Первой прокачанной материнской платой для Core i9-12900KS станет ASRock Z690 Aqua. Идея заключается в том, чтобы владельцы нового процессора могли не только запускать его на штатных тактовых частотах, но и выжать из камня больше благодаря системе жидкостного охлаждения. Циркуляция влаги будет охлаждать не только сам процессор, но и элементы питания (VRM) на материнской плате, что позволить добиться гораздо более впечатляющих результатов. ASRock заявляет, что вложила в Z690 Aqua все свои технологические наработки, а все комплектующие максимально надёжны и обеспечивают долговечность и стабильность.

Наиболее интересна оверклокерам будет Z690 AQUA OC. К сожалению, в продажу поступит всего 500 единиц, а многие напрямую уйдут профессионалам и энтузиастам, которые захотят разогнать Core i9-12900KS до новых вершин. Это значит, что данная плата может и вовсе не поступить в официальную продажу. Отдельно упоминается о продвинутой светодиодной подсветке. Она может синхронизироваться с любым оборудованием, создавая красивые световые эффекты. Плата создана для экстремального разгона, а значит будет востребована.

В настоящее время ASRock не сообщила цену новых материнских плат. Также неясно, когда они поступят в продажу и в каких регионах будут доступны. Часто подобные продукты можно встретить исключительно на американском и китайском рынках. А вот российские оверклокеры вынуждены переплачивать перекупщикам, способным привозить прокачанные материнские платы из-за рубежа.

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