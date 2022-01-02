Основатель Эфира рассказал о том, какие ошибки допустил и что планирует предпринять в текущем году

Несколько дней назад Виталик Бутерин посетил Аргентину. Он веселился, кушал пиццу, фотографировался с местными зеваками и даже дал несколько советов местным ребятам, создающим собственные проекты в блокчейне. По итогам приезда Виталик провёл небольшой брифинг в рамках вопрос-ответ, что позволило фанатам криптовалют получить исчерпывающие ответы на некоторые важные для них темы. Всё это есть в нашем материале по ссылке, ну а мы пойдём дальше.

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Пока все вокруг предавались празднику, отмечая наступление Нового года, Виталик Бутерин не спал. Начинается как плохой детектив, но что мы можем поделать, если всё именно так и происходило. Итак, вчера основатель Эфира опубликовал несколько любопытных комментариев, описывая путь, который прошёл он сами и основные криптовалюты. Обратимся к нашей излюбленной теме: переходу на Proof-of-Stake (PoS). По словам Виталика, сегодня он относится с юмором к своим заявлениям от 2015 года и признаёт нереалистичность планов и ошибки в реализации. Сегодня очевидно, что никакого Ethereum 2.0 в 2016 году не могло быть, но тогда всё казалось гораздо проще.

Бутерин пишет, что недооценил проблематичность внедрения хардфорков, ведь одно дело написать код, а другое – реализовать, не навредив интересам майнеров, держателей, инвесторов и многим другим. Также он отмечает, что на тот момент идеи были слишком сложными. В пример он приводит «12-мерные гиперкубы». Попытки внедрить нечто подобное заняли много времени, а сегодня разработчики Эфира отдают предпочтение простым схемам, пытаясь найти компромисс.

Не забыл Виталик и о больной теме комиссий. Нужно понимать, что именно высокая плата за перевод монет Эфира не позволяет данной криптовалюте стать народной. Всё дело в том, что перевод 10 долларов может стоить 5 долларов, а весной обходился в 50 долларов и дороже. Бутерин пишет, что планировал решить данную проблему ещё в 2017 году. На дворе 2022, но высокие комиссии в сети Эфира всё ещё сковывают прогресс. По словам Виталика, именно решение проблемы масштабируемости станет ключевой в обозримой перспективе.

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Также создатель Эфира напомнил, что уже в 2014 году считал правильным отказ от традиционного майнинга по алгоритму Proof of Work. Если у вас есть время, почитайте несколько статей Виталика Бутерина по ссылке. Мы ознакомились с несколькими из них. Стоит признать, что идеи действительно прогрессивные, но реализация хромает. Здесь проблема может быть в конфликте интересов, ведь у Виталика нет решавшего слова. Возможно, именно поэтому парень так много говорит о консенсусе и нахождении компромисса. Ссылка.