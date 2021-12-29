Виталик прогулялся с бывшим президентом Аргентины в дешёвых тапочках и старых носках

На прошлой неделе Аргентину с официальным визитом посетил Виталик Бутерин. Согласитесь, обычно такое начало материала характерно для новостей о прилёте глав государств или как минимум их заместителей. Вот только в наше время внимание общественности приковано именно к Виталику, который ещё недавно был никому не известным парнем. Судя по всему, основатель Эфира прибыл в страну с целью познакомиться с новыми блокчейн-проектами, а также посетить конференцию AskVitalikBA, в рамках которой ему пришлось отвечать на целый ряд вопросов, часть из которых мы и обсудим.

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Прежде всего он развеял слухи о своём возможном уходе из проекта. Несмотря на это Виталик заявил, что даже если он в будущем и примет решение пойти своей дорогой, то Эфир сможет развиваться и без его участия. Также он заметил, что жители богатых стран пусть и интересуются криптовалютами, но именно население Аргентины и многих других развивающихся государств осознаёт всю ценность цифровых активов. В руках людей есть все инструменты, чтобы совершить ещё одну криптовалютную революцию.

Отвечая на вопрос, он ещё раз разъяснил свою позицию относительно перехода на протокол Proof-of-Stake (PoS). Одним из преимуществ Ethereum 2.0 Виталик Бутерин считает повышенную конфиденциальность и защиту от цензуры. Так, сегодня майнеров можно обнаружить благодаря тому, что они используют много электричества. Это значит, что отследить перемещение Эфира возможно. После отказа от Proof of Work такой возможности не будет.

Вообще поездка выдалась загруженной, поскольку Виталик Бутерин встретился с бывшим президентом Аргентины Маурисио Макри, который назвал Эфир самой прорывной технологией последнего десятилетия. Виталик засветился на вечеринке в честь годовщины проекта The Graph, где ел вкусную пиццу, играл в теннис и фотографировался со всеми желающими. Народ толпился вокруг звёздочки, пытаясь погреться в лучах славы Бутерина.

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Из любопытного: многие из тех, кто видел Виталика Бутерина, к своему удивлению, обнаружили, что парень явно не соответствует своему положению. В настоящее время на счету основателя Эфира больше 1 миллиарда долларов, а вот его образ жизни и одежда выглядит так, как будто он одолжил её у лежавшего у метро бомжа. Как вам модные тапки с крокодильчиками? Очевидно, что подобные глупости мало интересуют звезду криптовалютного мира, ведь не всем же хочется покупать дорогие автомобили и окружать себя роскошью.