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Майнер рассказал, может ли добыча Эфира вернуть вложения в ноутбук, стоимостью 200 000 рублей
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Единого мнения относительно выбора видеокарты для майнинга Эфира просто не существует. Часто всё сводится к тому, на что вообще хватило денег. К примеру, недавно мы рассматривали ферму, которая ещё летом приносила своему владельцу 30 000 долларов в месяц. В настоящее время доходы упали, но суть в том, что там работают 370 видеокарт GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5700 ХТ. И всё же, кто-то утверждает, что нужно брать бывшие в употребелнии Radeon RX 580, в то время как другие рассказывают нам о чудесах, которые творят Radeon RX 6600 ХТ. В данном случае речь о низком энергопотреблении, что позволяет снизить затраты на розетку. Особенно это актуально в Европе, где цена за 1 кВт выше 20 евроцентов.

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Уже несколько лет огромной популярностью пользуются видеокарты серии GeForce GTX 1660, а неумирающая классика в виде GeForce GTX 1060 до сих пор способна обеспечить неплохой доход при условии, что вы не потратили на ферму слишком уж много. Кто-то предпочитает брать исключительно флагманы. Здесь логика следующая: высокопроизводительную видеокарту всегда можно продать энтузиастам, а середнячок теряет в цене уже через год. Поскольку в настоящее время цены далеки от разумных, то отдельные личности иду на странные  решения. На самом деле странное это только так кажется на первый взгляд, но давайте предметно.

На канале Dizzy Mining появилось видео тестирования ноутбука Acer Predator Helios 300. Вообще все тесты сводились к попытке выявить реальный хешрейт. Данная модель оснащена видеокартой GeForce RTX 3080, которая создана для того, чтобы радовать геймеров высокими скоростными показателями в играх. Первое время ноутбук выдавал почти 52 MH/s, но со временем показатель хешрейта упал до 51 MH/s. Давайте рассмотрим, стоит ли вообще покупать данную модель для майнинга, и за сколько можно отбить вложения.

Мы не нашли в Ситилинк ноутбука Acer серии Predator с видеокартой GeForce RTX 3080. Есть модель с GeForce RTX 3070, поэтому мы добавим ещё 40 000 рублей, поскольку в продаже есть лэптопы с такой конфигурацией за 200 000. Итак, согласно калькулятору, суточная прибыль на видеокарте с хешрейтом 51 MH/s равняется 2.8 доллара. Это значит, что в месяц ноутбук будет приносить 84 доллара. Даже если посчитать, что курс Эфира не будет падать, то с ежемесячной прибылью на уровне 6300 рублей отбить вложения в ноутбук стоимостью 200 000 у вас получится не раньше, чем через 32 месяца.

Очевидно, что отбить стоимость такой дорогой игрушки в майнинге не удастся. Мы не говорим, что поставить ноутбук на добычу Эфира – глупая затея, но явно не в такой продвинутой конфигурации.

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#майнинг #geforce rtx 3080 #эфир
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