Претенденты на получение глобальной прошивки MIUI 13

Если попытаться дать оценку презентации MIUI 13, то можно сказать, что Xiaomi в буквальном смысле запрыгнула в последний вагон уходящего поезда. Всё дело в том, что китайская компания умудрилась анонсировать прошивку в 2021 году, чего от неё уже никто не ждал, поэтому теперь есть масса времени для развёртывания. Уже после анонса был опубликован официальный список поддерживаемых устройств, в который вошёл 41 аппарат. С высокой долей вероятности можно сказать, что это финальный перечень, а значит владельцам других смартфонов самое время задуматься о покупке более современного мобильного телефона.

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Поскольку опубликованные данные касались исключительно Китая, то было неясно, какие из смартфонов могут претендовать на обновление за пределами Поднебесной. Сегодня у нас есть список, состоящий из 19 девайсов. Все они входят в первую волну и обозначены как совместимые с глобальной MIUI 13. Сегодня нет даже приблизительных сроков рассылки, а первая бета-версия появится не раньше конца января. Обычно, Xiaomi выпускает стабильную версию в Китае, а после в Индии и только потом вспоминает о глобальном рынке. В подтверждение этих слов можно привести скорость распространения MIUI 12.5, ведь как минимум треть телефонов так и не получила глобалку, а часть уже и не получит, хотя китайские официальные образы давно нашли своих владельцев в Поднебесной.

Инсайдеры отмечают, что есть все основания ожидать выхода второй волны с расширенным количеством поддерживаемых аппаратов. Туда должны войти устройства серии Poco, а также Mi 10T, Mi 10 и Mi 10T Pro. Поскольку все эти смартфоны полностью отвечают всем требованиям MIUI 13, то с высокой долей вероятности Xiaomi рано или поздно всё же выпустит прошивку. В данном случае не совсем ясно, когда это случится. Давайте перейдём к уже озвученным цифрам: в конце января стартует рассылка MIUI 13 в Китае. Обычно это занимает несколько месяцев, одновременно с чем проводится бета-тест глобалки. По самым оптимистичным подсчётам первая глобальная волна рассылок стартует с месячным опозданием – в конце февраля, ну а закончится к середине весны. Следом придёт вторая волна, что подводит нас к простому выводу: весь 2022 года будет происходить развёртывание MIUI 13, а реальная скорость будет зависеть от многих факторов, один из которых – каронавирус.

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Отдельно отмечается, что большая часть указанных ниже смартфонов получит новую операционную систему Android 12, но первые бета-тесты могут появиться и на базе устаревшей Android 11.