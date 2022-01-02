Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Xiaomi назвала 19 смартфонов, которые первыми получат глобальную MIUI 13 на Android 12
Претенденты на получение глобальной прошивки MIUI 13
анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Если попытаться дать оценку презентации MIUI 13, то можно сказать, что Xiaomi в буквальном смысле запрыгнула в последний вагон уходящего поезда. Всё дело в том, что китайская компания умудрилась анонсировать прошивку в 2021 году, чего от неё уже никто не ждал, поэтому теперь есть масса времени для развёртывания. Уже после анонса был опубликован официальный список поддерживаемых устройств, в который вошёл 41 аппарат. С высокой долей вероятности можно сказать, что это финальный перечень, а значит владельцам других смартфонов самое время задуматься о покупке более современного мобильного телефона.

реклама

Поскольку опубликованные данные касались исключительно Китая, то было неясно, какие из смартфонов могут претендовать на обновление за пределами Поднебесной. Сегодня у нас есть список, состоящий из 19 девайсов. Все они входят в первую волну и обозначены как совместимые с глобальной MIUI 13. Сегодня нет даже приблизительных сроков рассылки, а первая бета-версия появится не раньше конца января. Обычно, Xiaomi выпускает стабильную версию в Китае, а после в Индии и только потом вспоминает о глобальном рынке. В подтверждение этих слов можно привести скорость распространения MIUI 12.5, ведь как минимум треть телефонов так и не получила глобалку, а часть уже и не получит, хотя китайские официальные образы давно нашли своих владельцев в Поднебесной.

Инсайдеры отмечают, что есть все основания ожидать выхода второй волны с расширенным количеством поддерживаемых аппаратов. Туда должны войти устройства серии Poco, а также Mi 10T, Mi 10 и Mi 10T Pro. Поскольку все эти смартфоны полностью отвечают всем требованиям MIUI 13, то с высокой долей вероятности Xiaomi рано или поздно всё же выпустит прошивку. В данном случае не совсем ясно, когда это случится. Давайте перейдём к уже озвученным цифрам: в конце января стартует рассылка MIUI 13 в Китае. Обычно это занимает несколько месяцев, одновременно с чем проводится бета-тест глобалки. По самым оптимистичным подсчётам первая глобальная волна рассылок стартует с месячным опозданием – в конце февраля, ну а закончится к середине весны. Следом придёт вторая волна, что подводит нас к простому выводу: весь 2022 года будет происходить развёртывание MIUI 13, а реальная скорость будет зависеть от многих факторов, один из которых – каронавирус.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Отдельно отмечается, что большая часть указанных ниже смартфонов получит новую операционную систему Android 12, но первые бета-тесты могут появиться и на базе устаревшей Android 11.

  1. Redmi 10 Prime
  2. Redmi Note 10 JE
  3. Mi 11 Lite 5G NE
  4. Mi 11X
  5. Mi 11T Pro
  6. Mi 11 Ultra
  7. Redmi 10
  8. Redmi Note 8 (2021)
  9. Mi 11 Lite
  10. Mi Pad 5
  11. Mi 11X Pro
  12. Mi 11 Lite NE
  13. Mi 11i
  14. Redmi Note 10 Pro
  15. Redmi Note 10 Pro Max
  16. Mi 11
  17. Redmi Note 10
  18. Mi 11 Lite 5G
  19. Mi 11T
#xiaomi #miui 13 #прошивка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi опубликовала график выхода обновлений MIUI 13 Pad, MIUI Home, MIUI TV и MIUI Fold
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Вблизи ядра Земли обнаружены породы, оставшиеся со времен формирования Солнечной системы
17
Российские геймеры перешли на ультрабюджетные видеокарты GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
92
Итоги 2021 года на игровом рынке – дорогие видеокарты, прорыв Windows 11 и провал NVIDIA RTX
61
Rockstar очень быстро завершила рождественское событие в GTA Online — игроки недовольны и требуют его вернуть
13
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
11
В 2022 году наступит криптозима, а Биткоин опустится до 20 000 долларов – эксперты РБК
47
Новое вредоносное ПО использует избыточное выделение ресурсов SSD для обхода мер безопасности
5
Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
12
Арнольд Шварценеггер поздравил фанатов World of Tanks с наступающим новым годом
31
На Aliexpress продают ещё не вышедший процессор AMD, о разработке которого ранее не было известно
53
Гиперкар Volar eVTOL будет летать на скорости 220км/ч на высоте до 1000м и поступит в продажу в 2028
10
Новые подробности о Haunted Chocolatier — новом проекте от разработчика инди-бестселлера Stardew Valley
+
Детали отменённого экшена Bully 2 от Rockstar: масштабный игровой мир с мелкими деталями, реалистичная физика и многое другое
+
В январе 2022 года Эфир подорожает до $6000, что приведёт к росту цен на видеокарты – Cryptonews
32
В Японии представлен первый в мире концепт гибрида автобуса и поезда
12
«Онлайн» The Witcher 3 Wild Hunt в Steam демонстрирует рост после выхода второго сезона сериала «Ведьмак»
2
Наиболее полная информация о процессорах Intel за 4 дня до анонса – тактовые частоты, TPD и цены
15
Майнер рассказал о 2-кратном падении доходов на ферме по добыче Эфира, состоящей из 371 видеокарты
14
AMD представит на CES 2022 новые APU Ryzen 6000 с частотой до 5 ГГц и новую видеокарту для ноутбуков
100
Учёные Института Вейцмана вплотную приблизились к выращиванию человеческих органов в лаборатории
7

Популярные статьи

Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
250
Обзор туалетной бумаги - по просьбам телезрителей
104
Игровая индустрия: итоги 2021 года — основные номинации
14
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H1
11
Так ли опасны вышки мобильной связи, как об этом говорят, и насколько опасен сам мобильный телефон
17
Обзор проводной/Bluetooth гарнитуры Harper HB-707 с системой активного шумоподавления (ANC)
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году
+

Сейчас обсуждают

ev_rus
01:20
Много, представь себе, и личности воспитывали, критиковали все цензуру, зато советские фильмы и мультики до сих пор смотрят все нормальные люди постоянно. А современную тупую пошлятину, потреблялово в...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
McLaren AMG
01:16
Их построили за счет воровства денег у россиян.
Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
Nick Malev
01:15
Ну майнить автору надо как то, пока играешь
Удовольствие за 27 рублей: в Steam вышла Clownfield 2042 — игра-пародия на Battlefield 2042
ахахах
01:12
если щас сделать образование как в СССР,то его страна просто непотянет по деньгам
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
hypetraxx
01:11
Кому лень возиться с гарантией, может за минуту впаять новый тантал, уже в правильной ориентации...
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
Катерина Стец
01:08
Читеры?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Зю
01:01
Ребята, влетевшие в Alder Lake, продолжают страдать
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
ev_rus
01:01
Ты типичный пример дурня из либерастни, с промытой башкой, поздравляю. Это как раз тот случай, когда команда Навального не рассчитала и наехала на человека во власти перед выборами, пусть и богатого, ...
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Евгений Владимирович
01:01
Практически не играл с 207 года, всё правильно описание в статье. Да и системные требования не угонишься. Игру отправил в топку. А так, прикольная была
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
OsirisD2
00:52
судя по твоим всратым комментам, у тебя круглый год руки трясутся от пьяного угара)
Вступил в силу закон, обязывающий крупные иностранные IT-компании открывать свои филиалы в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем