Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Xiaomi представила официальный список и 41 смартфона, которые получат прошивку MIUI 13 в 2022 году
29 декабря стартовало бета-тестирование первых стабильных образов прошивки MIUI 13
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

Это всё-таки случилось. 29 декабря 2021 года Xiaomi анонсировала MIUI 13. Прошивка долго находилась на пути к пользователям. Ещё год назад ходили слухи, что китайская компания планирует выпустить обновление в начале 2021 года, но спустя месяцы молчания мы вдруг увидели MIUI 12.5. Никто точно не знает причин переноса, но весь год владельцы смартфонов Xiaomi сталкивались с огромным количеством ошибок, ведь MIUI 12.5 унаследовала все проблемы двенадцатой версии, поэтому предлагала минимальные улучшения интерфейса, а о решении быстрого разряда батарейки вообще пришлось забыть.

реклама

Вообще даже сегодня данная информация воспринимается скептически, ведь обозначенные Xiaomi сроки выглядят уж слишком нереалистично. Итак, первая бета-версия для всех указанных ниже смартфонов уже тестируется. Пока речь идёт о внутреннем тесте, а значит прошивки хоть и появились, но далеки от идеала. Мы не рекомендуем их устанавливать неподготовленным пользователям.

К середине января появится общедоступная версия, которую сможет скачать любой пользователь. Эта всё ещё бета, но в отличие от того, что есть сегодня – это уже рабочая стабилка со всеми вытекающими преимуществами. К концу января образы с официальной и кастомной MIUI 13 заполонят интернет, но даже тогда это будет только очередная версия для энтузиастов. И только к концу января начнётся официальная рассылка. Как обычно, Xiaomi умалчивает о географии рассылки. Скорее всего, это будет исключительно материковый Китай, поэтому нашим читателям придётся снова запасаться терпением.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Все указанные ниже смартфоны разбиты на волны. Флагманы 2021 года – в первой волне. Флагманы 2020 и новинки 2021 года – во второй волне. Все остальные – непонятно когда. Вообще всё это крайне странно. Только подумайте: как минимум треть смартфонов, для которых заявлена MIUI 12.5, всё ещё не получили глобальную и европейскую версии. Большая часть аппаратов, которые должны получить обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition, даже не видели тестовых глобальных сборок. И вот сейчас нам говорят, что в январе прилетит MIUI 13. Может и прилетит, а может и нет. В любом случае у нас есть полноценная картина. Новых смартфонов в списке больше не будет, а значит можно считать перечень финальным и окончательным. Добро пожаловать в суровую реальность, ведь флагманы 2019 года (например, Mi 9) оказались бессовестно забыты.

  1. Mi MIX 4
  2. Redmi Note11 5G
  3. Mi Tablet 5 Pro
  4. Mi Tablet 5
  5. Mi 10
  6. Redmi K30S Extreme Edition
  7. Mi 11 Youth Edition
  8. Redmi K40
  9. Mi Tablet 5 Pro 5G
  10. Mi 10S
  11. Redmi K30 Extreme Edition
  12. Mi 12 Pro
  13. Mi 11 Pro
  14. Redmi Note 10 Pro
  15. Redmi K30 Pro
  16. Mi 11
  17. Redmi Note 9
  18. Mi 10S
  19. Mi 11 Ultra
  20. Redmi K40 Pro
  21. Mi 10 Youth Edition
  22. Mi 10 Extreme Edition
  23. Mi CC9 Pro
  24. Redmi Note 9 Pro
  25. Mi 10 Extreme Edition
  26. Xiaomi Civi
  27. Redmi K40 Game Enhanced Edition
  28. Mi 12X
  29. Redmi 10X
  30. Redmi K30
  31. Mi 10 Pro
  32. Redmi Note 10
  33. Redmi K30i 5G
  34. Mi 10
  35. Mi 10 Youth Edition
  36. Redmi K30 5G
  37. Redmi 10X Pro
  38. Redmi Note11 Pro
  39. Redmi Note11 Pro+
  40. Mi 12
  41. Mi 10 Pro
#xiaomi #miui 13 #прошивка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Большой анонс Xiaomi: четыре смартфона, планшет, пять версий прошивки MIUI 13, наушники и смарт-часы
Десятки смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
Xiaomi представит в России смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 11S
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
209
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Salt and Sanctuary
93
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
52
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
4
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
34
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
31
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
40
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
21
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
81
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
СМИ сообщили о подготовке AMD к запуску технологии Radeon Super Resolution, которая будет совместима практически с любыми играми
7
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
27
Huawei P50 Pocket принёс компании более $1 700 000 000 за сутки
3
Wargaming в этом году добавила 33 новые машины в World of Tanks
5
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
192
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
37
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
11
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
+

Сейчас обсуждают

Pavel Patron
02:37
Скорее плохой пиар - тоже пиар
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
Марсель Габидулин
02:36
Забросил и танки и корабли этой гнусной компании. И времени стало больше. И нервы в порядке
По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
Сын маминой подруги ❌
02:36
Юра, питушки это твои родители, которые высрали на свет клоуна-майнера
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
balcora
02:35
после 1945 года уже в 50-ых были самые мощные компы в мире - нет в космос летели первые - нет)
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
balcora
02:34
Вы обижаете Владимира.
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
balcora
02:34
Шокирующая новость!)))
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Pavel Patron
02:33
Они сингулярно идут) Как иборги
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
Pavel Patron
02:32
Особенно мне нравится гиперссылка :"3080 ПОДХОДИТ к 150 к р") Когда по пойдет я точно куплю. Обещаю )
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
Yolanda Tarska
02:30
Все ждут RTX 4000. Процессоры, память, хватит любой современной же. И разницы на глаз нет.
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
TheBonus
02:26
Atom вообще редкое днище - создан для того, чтобы тормозить
Даже Илон Маск переходит с Intel на AMD - в Tesla Model 3 и Model Y будут использоваться чипы Ryzen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем