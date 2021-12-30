29 декабря стартовало бета-тестирование первых стабильных образов прошивки MIUI 13

Это всё-таки случилось. 29 декабря 2021 года Xiaomi анонсировала MIUI 13. Прошивка долго находилась на пути к пользователям. Ещё год назад ходили слухи, что китайская компания планирует выпустить обновление в начале 2021 года, но спустя месяцы молчания мы вдруг увидели MIUI 12.5. Никто точно не знает причин переноса, но весь год владельцы смартфонов Xiaomi сталкивались с огромным количеством ошибок, ведь MIUI 12.5 унаследовала все проблемы двенадцатой версии, поэтому предлагала минимальные улучшения интерфейса, а о решении быстрого разряда батарейки вообще пришлось забыть.

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Вообще даже сегодня данная информация воспринимается скептически, ведь обозначенные Xiaomi сроки выглядят уж слишком нереалистично. Итак, первая бета-версия для всех указанных ниже смартфонов уже тестируется. Пока речь идёт о внутреннем тесте, а значит прошивки хоть и появились, но далеки от идеала. Мы не рекомендуем их устанавливать неподготовленным пользователям.

К середине января появится общедоступная версия, которую сможет скачать любой пользователь. Эта всё ещё бета, но в отличие от того, что есть сегодня – это уже рабочая стабилка со всеми вытекающими преимуществами. К концу января образы с официальной и кастомной MIUI 13 заполонят интернет, но даже тогда это будет только очередная версия для энтузиастов. И только к концу января начнётся официальная рассылка. Как обычно, Xiaomi умалчивает о географии рассылки. Скорее всего, это будет исключительно материковый Китай, поэтому нашим читателям придётся снова запасаться терпением.

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Все указанные ниже смартфоны разбиты на волны. Флагманы 2021 года – в первой волне. Флагманы 2020 и новинки 2021 года – во второй волне. Все остальные – непонятно когда. Вообще всё это крайне странно. Только подумайте: как минимум треть смартфонов, для которых заявлена MIUI 12.5, всё ещё не получили глобальную и европейскую версии. Большая часть аппаратов, которые должны получить обновление MIUI 12.5 Enhanced Edition, даже не видели тестовых глобальных сборок. И вот сейчас нам говорят, что в январе прилетит MIUI 13. Может и прилетит, а может и нет. В любом случае у нас есть полноценная картина. Новых смартфонов в списке больше не будет, а значит можно считать перечень финальным и окончательным. Добро пожаловать в суровую реальность, ведь флагманы 2019 года (например, Mi 9) оказались бессовестно забыты.