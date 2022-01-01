Athlon Gold Pro 4150GE стал настоящим сюрпризом для журналистов

Покупая новый процессор, мы прежде всего ориентируемся на его цену и область применения. Нужно понимать, что далеко не у всех есть деньги на скоростной Core i9-12900К, а камни с разблокированным множителем требуют более дорогой материнской платы и оперативной памяти. Для кого-то золотой серединой может стать Core i5-12600, но большинство всё же выберет Core i5-12400F. И всё же, есть и менее представительные камни, которые стоят гораздо дешевле, предлагая скромную производительность. У Intel здесь играют Pentium и Celeron, в то время как AMD в последние годы пыталась конкурировать с помощью серии Athlon.

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Линейка Athlon 3000 морально и физически устарела. Она основывается на архитектуре Zen+ и включает несколько процессоров: 4-ядерные: Athlon Gold 3150 GE и 3150G; 2-ядерный 3050 GE. В продаже есть также несколько менее распространённых аналогов: Athlon Gold Pro 3150G, Pro 3150GE и Pro 3125GE. Даже на момент выхода все они выглядели печально и не стали популярны в ультрабюджетных сборках, где уже давно балом правит Intel. Вполне возможно, что в 2022 году ситуация не изменится, хотя недавно пресса обратила внимание на необычный инженерный камень, который может быть часть новой серии Athlon Gold 4000G. Предположительно, он принадлежит к семейству Renoir, а сам камень носит название Athlon Gold Pro 4150GE. Продавец заявляет, что процессор в единичном экземпляре и просит за право обладания ещё не анонсированным камушком 118.29 доллара.

Эксперты полагают, что 4000-я серия станет ответом AMD на новые Pentium и Celeron, которые поступят в магазины в начале января. О ценах и производительности ничего не известно, как неясны и сроки появления подобного камня или даже целой линейки. Предположений насчёт Athlon Gold Pro 4150GE предостаточно, но в реальности никто вообще не знает, что за камень перед нами. Есть мнение, что AMD решит сделать бюджетные процессоры быстрее за счёт использования архитектуры Zen 2, но в 2022 году этого может оказаться недостаточно. Увы, но все мощности на Zen 3 заполнены более дорогостоящими и более выгодными Ryzen 5000-й серии. Кроме того, Лиза Су неоднократно говорила о важности увеличения маржи и роста стоимости продажи среднего процессора. Будет логично предположить, что камни по 60 долларов не вписываются в текущую стратегию руководства AMD, поэтому целый сегмент может быть отдан на откуп Intel.

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С высокой долей вероятности можно заявить, что в рамках CES 2022 анонса серии Gold 4000G не случится. Хотя там и без того достаточно громких названий и имён.