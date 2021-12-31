ASUS и COLORFUL случайно опубликовали данные за несколько дней до официального анонса

4 января Intel представит линейку процессоров Alder Lake без разблокированного множителя. На этот счёт курсирует достаточно много различных спекуляций в прессе, ведь мы видели несколько тестов в синтетике, поэтому оценить реальную производительность в играх почти невозможно. Вчера большую утечку данных допустили компании ASUS и COLORFUL, опубликовав спецификации своих материнских плат. Поскольку утечка случилась сразу из двух источников, то ей уже можно верить.

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Собирающим мощный компьютер без необходимости ручного разгона будет интересен Core i9-12900F. Здесь нет интегрированного графического чипа, а цена стартует с 500 долларов. На борту 16 полноценных ядер, одно из которых способно работать на максимальной тактовой частоте 5.1 ГГц. Ожидается снижение TDP до 200 Вт, что позволит купить под него менее требовательную материнскую плату.

Core i7-12700F окажется интересен тем, кто не хочет покупать флагманскую материнскую плату для разгона, но хочет получить максимальную производительность использую мощную видеокарту. Здесь есть 8 больших ядер и 4 энергоэффективных, а цена стартует с 330 долларов. Отличное предложение за 4.9 ГГц и скоростной камень, запаса прочности которого хватит на много лет.

Core i5-12600 позволит сэкономить ещё больше денег, ведь он будет стоить от 240 долларов, что позволит собрать системный блок на процессоре с тактовой частотой до 4.8 ГГц. В данном случает Intel полностью отключила энергоэффективные ядра. Существующее ПО пока не очень хорошо умеет работать с гибридной архитектурой, поэтому пока такой шаг можно воспринимать спокойно.

Core i5-12400F уже не раз становился героем новостных лент, ведь он будет стоить от 180 долларов, опережая боле мощные камни прошлого поколения в синтетике и даже играх. Пока это всего лишь тесты, а значит сделать выводы можно будет только в начале января.

Core i3-12100F также найдёт своего покупателя, ведь здесь 4 ядра с функцией многопоточности и цена 110 долларов. Идеальным для такого камушка станет материнская плата на базе чипсета H610, что позволит собрать компьютер с ультраэкономией.

Есть ещё линейки Pentium, Celeron и несколько неуказанных в перечне моделей. Всё это вы можете увидеть в таблице выше. К сожалению, не везде есть полные характеристики, но пока более полной информации в интернете не существует. Отметим, что часть сведений было известно и раньше, а вот цены оставались сюрпризом. Сегодня мы можем составить полную картину, увидев и тактовые частоты, и цены, и многие другие показатели.

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