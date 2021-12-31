Деньги будут выделены из бюджета, а сроки выполнения программы запланированы на 2024 год

Крупные госкомпании с треском провалили программу импортозамещения. У кого-то всего 10% компьютеров используют российское программное обеспечение, у других – 20 или даже 30%. Среди причин называется банальная неспособность отечественных разработчиков выпускать ПО мирового класса. Аналоги зарубежным программам существуют, но они не дотягивают до оригинала и во многом не способны обеспечить необходимый уровень функциональности. Судя по всему, в правительстве знают о проблеме, поскольку было принято важное, но крайне затратное решение, но обо всём по порядку.

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В рамках Всероссийской переписи населения (ВПН-2020) использовались планшеты на базе отечественной операционной системы «Аврора». Это единственная ОС, включённая в госреестр, и отвечающая всем требованиям к подобным продуктам. Покупка планшетов обошлась в 8.4 миллиарда рублей, а всего было получено 360 000 устройств. Что с ними случилось, большой вопрос, ведь ранее было принято решение раздать их чиновникам. Неясно, попали ли они в нужные руки, но уже вскоре из бюджета выделят 30.4 миллиарда рублей на закупку очередной партии планшетов на ОС «Аврора».

Предполагается, что они будут выдаваться чиновникам, работающим в госорганах, а также бюджетных организациях. В комплекте полный спектр необходимых программ, созданных российскими программистами. Ожидается, что уже к 2024 году силами отечественных инженеров будет собрано 708 тысяч планшетов. Что любопытно, в бюджете также значится дополнительные деньги на развитие российской операционной системы. В итоге конечная сумма, которая выделяется под эти нужды, достигнет 38.8 миллиарда рублей.

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В данном случае обойдёмся без критики, ведь «Аврора» действительно имеет свои преимущества. К примеру, под неё почти нет вирусов, а беспокоиться за взлом данных не приходится, ведь хакеры просто не знают о существовании такой операционной системы. Эксперты отмечают, что перспективы ОС будут зависеть ещё и от того, смогут ли российские разработчики адаптировать или создать с нуля необходимое для работы программное обеспечение. Если в условленные сроки «Аврора» получит мощную всестороннюю поддержку, то можно ожидать, что выделенные под это дело 38.8 миллиарда рублей не растворятся в воздухе. Что до самих планшетов, то в 2020 году они собирались компаниями «Байтэрг» и «Аквариус» и были созданы в Москве и Шуе.