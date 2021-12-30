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Энтузиасты запустили The Elder Scrolls V: Skyrim с 1300 модами в 4К и добавили трассировку лучей
Одна из самых продвинутых графических модификаций для культовой игры The Elder Scrolls V: Skyrim
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Несколько дней назад мы могли увидеть впечатляющие способности движка Unreal Engine 5. Профессиональный художник, работающий в игровой студии, перенёс небольшую деревушку из The Elder Scrolls V: Skyrim на новую платформу. Результат получился действительно впечатляющий, хотя не обошлось без некоторых неприятных моментов. Поскольку это просто демонстрация, то питать иллюзии относительно полноценного переноса легендарной РПГ на новый движок не стоит. Именно поэтому остаётся либо навсегда забыть об The Elder Scrolls V: Skyrim, либо ещё раз вернуться в игру, но уже после установки масштабной модификации.

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На этот раз ставки ещё выше, ведь один из самых продвинутых сборников (Elysium) получил очередное обновление. Присмотритесь к графике, к текстурам и окружающему миру. Неигровые персонажи выглядят свежо, а лица не похожи на размытый блин, ведь особое внимание уделено мимике и тщательной прорисовке уникальных черт лицевой анимации. Поскольку пакет включает 1300 различных дополнений, то фанаты найдут здесь и квесты, и новую броню с оружием, которая послужит делу борьбы с тёмными силами.

Посмотрите ролик, расположенный через абзац. На этот раз вы не только можете увидеть видео, но и установить себе полноценный пакет модификаций. Потребуется достаточно мощный компьютер, но в данном случае авторы ролика запускали игру в разрешении 4К, поэтому им потребовалась GeForce RTX 3090. Обладателям монитора с разрешением 1080р будет достаточно GeForce GTX 1660 на максимальных настройках графики. Не собираетесь ничего скачивать и устанавливать – просто посмотрите ролик. Ребята из команды Digital Dreams сделали невозможное, ведь игре уже 10 лет. Она безнадёжно устарела, ведь даже Bethesda не смогла добиться значительного результата в обновлённой версии The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

В числе ключевых изменений значится трассировка лучей и увеличенный обзор, когда игровой мир кажется шире, а дальность обзора максимально приближена к реальному миру. Всё это вызывает эффект погружения, который можно наблюдать только в новых играх последних нескольких лет. Ещё раз повторимся, ждать революционной графики не стоит, ведь это фанатский проект, но многие любители РПГ будут рады узнать, что легендарная игра жива, а десятки и сотни тысяч людей всё ещё запускают её, наслаждаясь огромным миром The Elder Scrolls V: Skyrim.

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#the elder scrolls v: skyrim
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