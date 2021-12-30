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Новая мемная криптовалюта Capybara за сутки подорожала на 1650% и достигла капитализации $5.3 млрд
Дружелюбная криптовалюта была создана 29 декабря и продемонстрировала один и самых впечатляющих стартов в истории
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За 2021 год мы уже привыкли к существованию мемных криптовалют, поэтому обвинения в надувательстве и создании пирамид звучат всё реже. Это не значит, что Догикион вдруг стал ценным, скорее – появилось больше людей, желающих видеть его именно таким. Количество держателей мемных криптовалют постоянно растёт, что вызывает обеспокоенность у экспертов, поскольку многие малоизвестные монеты даже не могут похвастать публичными владельцами. Это значит, что накопления сотен тысяч людей по всему миру могут исчезнуть в карманах мошенников. Сегодня мы поговорим о совсем новой криптовалюте, которая в нормальном сообществе была бы заблокирована, а её создатели осуждены.

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29 декабря на свет появилась Capybara. Это новая мемная криптовалюта, которая создана на базе Solana. Её создатели позиционируют её как самую дружелюбную в мире монету, ведь капибара – это весёлое, мирное и добродушное животное. Девиз Capybara: «Покупай, держи, спи» - что бы это не значило. Утром 30 декабря капитализация криптовалюты перевалила за 2.4 миллиарда долларов, а на момент написания данного материала достигла 5.3 миллиарда долларов. Получается, что с момента выпуска Capybara подорожала на 1650% и продолжает увеличиваться в цене. Объём торгов пока не внушает уверенности и составляет всего 76 тысяч долларов, но это только начало.

Эксперты отмечают, что перед нами ещё один мусорный актив, который не должен был бы вообще существовать. Дело в том, что он не принёс сообществу ничего полезного, поскольку паразитирует на коде Solana. Разработчики опубликовали дорожную карту, обещая создания метавселенной, а также игру, где главный героем буде добродушная капибара. В планах листинг на бирже CEX, а также запуск маркетинговой компании и десятки масштабных свершений.

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По мнению экспертов, доверять Capybara свои деньги нельзя, ведь разработчики неизвестны, официального выступления перед сообществом не было, а полагаться на пару строк на сайте – верх наивности. Судя по всему, за проектом стоят не только грамотные программисты, но и дизайнеры. Вот ссылка на официальный сайт. Он сильно отличается от сотен других проектов, сделанных на коленке, что явно добавит криптовалюте веса. Уже сегодня разработчики планируют выпустить NFT, но точной даты пока нет. Также важно понимать, что в проект вложено немало денег, ведь поднять в прессе такой шум способен далеко не каждый токен. Это значит, что за Capybara стоит большая команда и немалые капиталовложения. Ну а мы советуем не покупать эту криптовалюту, даже если это кажется вам хорошей идеей.

#криптовалюта #capybara
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