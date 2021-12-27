Ещё весной за такое же количество ключей отдали 130 миллионов, а сегодня просят 146 миллионов

Не так давно наши читатели бурно обсуждали новый материал, в рамках которого утверждалось, что только на откатах и взятках бюджет теряет 6.5 триллионов рублей или 35% всей доходной части в год. Каждый читатель волен решать самостоятельно верить или не верить подобным данным, однако отмахиваться от проблемы не стоит. Мы не станем утверждать, что в сегодняшней новости речь идёт о каких-либо откатах, но всё выглядит весьма подозрительно.

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Итак, российская судебная система нуждается в операционных системах. К сожалению, согласно требованиям, предъявляемым ГАС «Правосудие», подходит исключительно Windows. В апреле ведомство уже проводило закупку 10 000 экземпляров данной версии операционной системы. Тогда в качестве поставщика была выбрана российская компания «Паскаль», которая полностью выполнила условия тендера за 130 миллионов рублей. Несложно подсчитать, что в таком случае одна копия лицензионной операционной системы обходится бюджету в 13 000, а ведь речь об ОЕМ-версиях, которые стоят в разы дешевле, дисковых. Мало того, поскольку мы говорим о большой поставке, то цена выглядит ещё более завышенной. В конце концов, почему бы не купить напрямую у Microsoft?

Что же, если весной казалось, что закупка проходит со странностями, то сегодня впору бить тревогу. Дело в том, что в качестве минимальной стоимости пакета на 10 000 лицензионных операционных систем Windows значится сумма в 146 миллионов рублей. Возникает справедливый вопрос: неужели за полгода Microsoft подняла стоимость лицензии? На самом деле не подняла, а окончательная цена пакета может вырасти ещё. Торги стартуют 30 декабря, а предложения от желающих выступить поставщиками могут быть выдвинуты до 29 декабря.

Представители ГАС «Правосудие» поясняют, что существующее ПО требует либо Windows, либо полного российского аналога. Поскольку такового пока не существует, то приходится пользоваться иностранной операционной системой. Кстати, в 2021 году судебная система РФ стала покупателем 10 000 пакетов программы «Мой офис», которая полностью соответствует требования заказчика. Известно, что Федеральная служба охраны потратила на 10 000 лицензий «Мой офис» 36.5 миллиона рублей, что гораздо дешевле аналогичного ПО от Microsoft, вот только в данном случае речь идёт о лицензии сроком на один год, в то время как софтверный гигант предлагает бессрочные лицензии. Насколько первое выгоднее второго, нам с вами не расскажет никто.





как здесь не вспомнить о ребятах из российской компании Qtech, которые умудрились продать китайские смартфоны с переклеенными шильдиками в три раза дороже тех денег, которые за них просят в оптовых закупках на Alibaba?

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