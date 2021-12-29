Многие пользователи находятся в предвкушении начала продаж новых процессоров Alder Lake-S. Мы уже видели, что Core i7-12700F способен бросить вызов Ryzen 9 5950X, который стоит более чем в 2 раза дороже. Пока нам доступны только тесты в синтетических программах, которые часто далеки от реальности, хотя аналогичные задачи часто бывают задействованы в сложных рабочих процессах. Поскольку до выхода новинок осталось около недели, то в сети всё чаще стали появляться любопытные утечки. Давайте сегодня изучим один из таких инсайдерских сливов, в котором есть и синтетика и игры.
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В данном случае речь о 6-ядерном процессоре Core i5-12400, который засветился в Cinebench R23 и реальных играх. Для сравнения используются показатели 8-ядерного Core i9-11900KF, который ещё недавно был самым быстрым процессором Intel. Стоит отметить, что первый работал вместе с памятью DDR5-4800, в т время как второй довольствовался DDR4-2666. Очевидно, что более скоростная DDR4-3600 могла бы кардинально повлиять на результат, но автор тестов распорядился иначе.
Как видите, бюджетный Core i5-12400, стоимость которого стартует с 200 долларов, оказался на 2% быстрее Core i9-11900K, который можно купить за 550 долларов и дороже. Тестирование проходило в разрешении 2К, а эксперты обращают внимание на то, что старый флагман оказывается медленнее даже в самых сложных играх на максимальных настройках графики. Нужно учитывать, что между процессорами наблюдается не только разница в цене, но и в энергопотреблении. Мало того, Core i5-12400 работал на относительно недорогой материнской плате MSI, основанной на чипсете B660. Таким образом потенциальные покупатели нового камня могут сэкономить на штатном кулере, на стоимости самого процессора и материнской плате. Ну а в результате получить огромную экономию без потери производительности.
На сайте VideoCardz уже доступны изображения нескольких материнских плат ASROCK. Это продвинутые модели для энтузиастов на чипсете H670, среднебюджетные на B660 и недорогие на H610. Все они имеют те или иные преимущества и недостатки по сравнению с флагманским чипсетом Z690 и не способны использовать разгонный потенциал процессоров с разблокированным множителем. Однако, и H670, и B660 легко справляются с разгоном оперативной памяти. Если вы планируете купить новый процессор, обязательно изучите изображения материнских плат, они помогут составить впечатления о разъёмах и доступны слотах.