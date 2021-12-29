Core i9-11900KF стоит больше 500 долларов и работал на дорогостоящей материнской плате

Многие пользователи находятся в предвкушении начала продаж новых процессоров Alder Lake-S. Мы уже видели, что Core i7-12700F способен бросить вызов Ryzen 9 5950X, который стоит более чем в 2 раза дороже. Пока нам доступны только тесты в синтетических программах, которые часто далеки от реальности, хотя аналогичные задачи часто бывают задействованы в сложных рабочих процессах. Поскольку до выхода новинок осталось около недели, то в сети всё чаще стали появляться любопытные утечки. Давайте сегодня изучим один из таких инсайдерских сливов, в котором есть и синтетика и игры.

реклама

В данном случае речь о 6-ядерном процессоре Core i5-12400, который засветился в Cinebench R23 и реальных играх. Для сравнения используются показатели 8-ядерного Core i9-11900KF, который ещё недавно был самым быстрым процессором Intel. Стоит отметить, что первый работал вместе с памятью DDR5-4800, в т время как второй довольствовался DDR4-2666. Очевидно, что более скоростная DDR4-3600 могла бы кардинально повлиять на результат, но автор тестов распорядился иначе.

Как видите, бюджетный Core i5-12400, стоимость которого стартует с 200 долларов, оказался на 2% быстрее Core i9-11900K, который можно купить за 550 долларов и дороже. Тестирование проходило в разрешении 2К, а эксперты обращают внимание на то, что старый флагман оказывается медленнее даже в самых сложных играх на максимальных настройках графики. Нужно учитывать, что между процессорами наблюдается не только разница в цене, но и в энергопотреблении. Мало того, Core i5-12400 работал на относительно недорогой материнской плате MSI, основанной на чипсете B660. Таким образом потенциальные покупатели нового камня могут сэкономить на штатном кулере, на стоимости самого процессора и материнской плате. Ну а в результате получить огромную экономию без потери производительности.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

На сайте VideoCardz уже доступны изображения нескольких материнских плат ASROCK. Это продвинутые модели для энтузиастов на чипсете H670, среднебюджетные на B660 и недорогие на H610. Все они имеют те или иные преимущества и недостатки по сравнению с флагманским чипсетом Z690 и не способны использовать разгонный потенциал процессоров с разблокированным множителем. Однако, и H670, и B660 легко справляются с разгоном оперативной памяти. Если вы планируете купить новый процессор, обязательно изучите изображения материнских плат, они помогут составить впечатления о разъёмах и доступны слотах.