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Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
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Спустя несколько недель топтания на месте Биткоин зашевелился. Сегодня его цена впервые за долгое время перевалила за 51 000 долларов, но пока говорить о возвращении к рекордным показателям преждевременно. Эксперты опасаются запрета криптовалют в РФ в 2022 году, а также усиления давления на цифровые деньги со стороны США, что грозит целым спектром проблем для тех, кто доверяет свои деньги смарт-контрактам. Обстановка неопределённая, поэтому мы уже вторую неделю фиксируем падение стоимости видеокарт. Сегодня мы рассмотрим наиболее популярные модели, которые покупали геймеры и майнеры 27 декабря.

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Прежде всего рекордсмен дневного топа – GeForce GTX 1050 Ti, которая была куплена в количестве 37 единиц. Нужно понимать, что речь идёт о жутко бюджетной модели со стоковыми тактовыми частотами, отвратительной системой охлаждения и минимальным запасом для разгона. Единственный плюс – это относительно низкая стоимость, ведь дешевле 25 000 рублей нет ничего более быстрого. Ну а GeForce GTX 1050 Ti позволяет запускать все современные игры и не важно, что графика будет не такая красивая, как на более дорогих видеокартах.

Совершенно неожиданно на втором месте оказалась GeForce RTX 2060 SUPER. Вне всякого сомнения геймеры не будут покупать такую видеокарту за 86 тысяч рублей, когда есть более производительная Radeon RX 6600 XT за 76 тысяч. Единственное объяснение состоит в огромной разнице в хешрейте. Так, последняя выдаёт 32.5 MH/s, а GeForce RTX 2060 SUPER в стоковом варианте легко покоряет 44.5 MH/s. Очевидно, что майнеров не волнует скорость в играх, ведь есть более важные показатели.

А вот геймеры покупают GeForce GTX 1650. 30% прирост производительности по сравнению с GeForce GTX 1050 Ti даёт о себе знать, но платить за такое чудо технологической мысли придётся 33 590 рублей. 27 человек решили, что это выгодное предложение. Не будем с ними спорить, ведь видеокарта действительно способна решить проблему запуска современных игр, хотя делает это и на средних настройках графики в 1080р.

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А вот фанатов GeForce GTX 1660 Ti не так много. Ещё раз повторимся, что многим нашим читателям популярность данной видеокарты может показаться странной. Особенно на фоне того, что более скоростная Radeon RX 6600 стоит всего на 2000 рублей дороже. Здесь всё так же просто, как и с GeForce RTX 2060 SUPER – майнинг. Фермеры предпочитают GeForce GTX 1660 Ti, поэтому обращают внимание именно на неё, а не на неэффективные в майнинге карты AMD. Именно поэтому ни Radeon RX 6600, ни старшая модель с приставкой «ХТ», не вызывает интереса у майнеров, а геймеры в большинстве случаев предпочитают экономные варианты.

#видеокарты #radeon rx 6600 xt #майнеры #geforce rtx 2060 super
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