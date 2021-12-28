Есть целый ряд проблем с панелью управления, а также замена белого цвета жёлтым на дисплеях с поддержкой HDR

Windows 11 находится на рынке слишком мало, чтобы делать какие-то далекоидущие выводы. Пока неясно, понравилась ли она пользователям, и захотят ли геймеры использовать её в качестве основной, либо предпочтут вернуться на старую добрую «Десятку». Поскольку операционная система достаточно молодая, у неё есть целый ряд детских болезней, поэтому ожидается, что в ближайшее время Microsoft решит хотя бы часть из них.

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На самом деле большая часть неприятного опыта, о котором вещают пользователи Windows 11, касается «Панели задач». Всё дело в новом коде XAML с элементами управления WinUI. Поскольку «Панель задач» в новой ОС писалась с нуля, то там просто нет привычных некоторым пользователям элементов. К примеру, невозможно изменить расположение данного элемента, а также скорректировать отображение отдельных компонентов. Всё это привело к появлению нескольких досадных ошибок, которые встречаются на многих компьютерах. В первую очередь сообщается о мигающей «Панели задач». Это происходит нечасто и связано с переключением языковых параметров и метода ввода. Есть также ошибки со всплывающими подсказками. Они могут либо не отображаться совсем, либо появляться в любом краю дисплея. Эксперты рекомендуют снижать скорость наведения курсора на угловые значки, поскольку при быстром передвижении мышки подобные ошибки появляются чаще.

Не менее странно выглядит, когда вместо 100% заряда на ноутбуке индикатор показывать 110 или больше. Вначале пользователи просто удивлялись, но со временем привыкли, хотя такая ошибка сильно затрудняет работу с параметрами питания и энергопотребления. Немало споров вызвало отсутствие возможности перетаскивания приложений на «Панель задач». Ранее таким образом можно было создавать ярлыки. Как сообщается, Microsoft работает над тем, чтобы вернуть данную функцию. Случится это в 2022 году, но точной даты пока нет.

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Из нового: в некоторых случаях пользователи стали замечать жёлтый цвет на изображении там, где должен быть белый. Как оказалось, дело в поддержке HDR. Microsoft уже подтвердила наличие проблемы и готовит патч, исправляющий досадное упущение. Ошибка появилась в новой версии 21H2, а единственный способ её избежать заключается в отключении функции HDR принудительно. После этого нужно перезагрузить систему. Нужно понимать, что это временное решение. Если у вас наблюдалась желтизна вместо белого фона, то стоит внимательно следить за описанием обновлений для Windows 11. Было бы глупо купить монитор с поддержкой HDR, но отказаться от данной функции, забыв вовремя её активировать после выхода соответствующего патча.