Любопытное тестирование нескольких видеокарт, которые проработали на ферме больше года

Сегодня единственный шанс купить относительно недорогую видеокарту состоит в попытке отыскать подходящий экземпляр на вторичном рынке. Так огромное количество предложений на любой вкус и кошелёк, поэтому всегда есть из чего выбрать. Пожалуй, единственная проблема состоит в том, что под маской глуповатого геймера может скрываться ушлый майнер. Эти ребята знают своё дело и, как правило, расстаются с видеокартами только потому, что они уже находятся на последнем издыхании. Мы не станем утверждать, что это единственная причина, но было бы наивным полагать, что майнер вдруг решит распродать приносящую ему огромную прибыль ферму с большим дисконтом.

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Несомненно, в жизни бывает всякое, но лучше относиться к видеокартам с вторичного рынка с большой долей сомнения. Это значит, что придётся как следует протестировать товар, подвергнув его не только игровым тестам, но и сложной синтетике. Обычно, этого достаточно для проверки, хотя выявить перепаянную память, восстановление кулера и другие проблемы неопытный пользователь, обладающий исключительно теоретическими знаниями, не сможет.

Одновременно с этим стоит помнить, что среди геймеров ходят упрямые слухи, согласно которым после года на ферме видеокарта сильно теряет в производительности. Точных подтверждений эти данным нет, но многие готовы поверить в любые теории заговоров, поэтому нет ничего удивительного в том, что подобные истории курсируют по сети. Сегодня мы рассмотрим тесты нескольких видеокарт, которые проработали на ферме около года. Отметим, что GeForce RTX 3070 Ti была частью фермы всего полгода, тогда как другие трудились там достаточно давно. Познакомиться с результатами можно на видео ниже. В тесте участвовали:

GeForce RTX 3070 Ti

Radeon RX 6800

GeForce RTX 3080

Radeon RX 6800 XT

К сожалению, представители канала TheSpyHood не приводят результатов тестирования этих же видеокарт до того, как они заступили на ферму, поэтому определить падение производительности не представляется возможным, но высокие результаты в играх свидетельствуют о том, что со всеми графическими чипами всё прекрасно. Мы видим стабильно высокие показатели во всех играх. Мало того, даже в разрешении 4К все видеокарты показывают себя достойно, а показатель 1% Low fps не падает до критических значений, что свидетельствует об отсутствие перегрева и троттлинга.

А вообще нужно понимать, что даже внутри игрового компьютера видеокарта требует постоянного обслуживания. Нужно почистить кулер от пыли, хотя бы иногда следить за температурой во время пиковых нагрузок и в целом не забывать о том, что всё приходит в негодность, но стоит только пустить всё на самотёк, как железо поломается гораздо раньше своего часа.

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