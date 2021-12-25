Руководство Apple обвиняют в токсичности и преследовании сотрудников по гендерным признакам

Несмотря на военные действия, которые устроили сотрудники Activision Blizzard в 2021 году, Бобби Котик умудрился усидеть на своём месте. Увы, ждать высокий заработной платы ему не приходится, ведь вместо 200 миллионов, которые бессменный руководитель студии получил в 2020, на его счёт каждый месяц будет переводиться скромная сумма в 5208 долларов, что в 3200 раз меньше прежних гонораров. Стоит отметить, что Боб с большим трудом выстоял, ведь сегодня практика отмены и разбушевавшиеся бойцы за толерантность готовы были разрушить студию ради неких свобод, которые в реальности таковыми не являются. Мы сейчас не будет приводить статистику по американским и европейским семьям, когда воспитанные в нетрадиционных отношениях дети в подавляющем большинстве случаев принимают ориентацию своих родителей. Всё это вы найдёте сами, а мы продолжим.

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Работа – это скучно. Именно так решили сотрудники Apple, которые устроили масштабную забастовку. В первую очередь переходите на сайт AppleToo. Это творение униженных и оскорблённых работников яблочного гиганта. Там можно найти душераздирающие истории. Например, на какого-то тугодума накричал главный менеджер, дурнушке из отдела по связям улыбнулся руководитель офиса. Белый мужчина проявлял токсичность, оказывая знаки внимания девушке, а чёрная женщина оказалась недовольна тем, что её лишили повышения несмотря на то, что она целых 9 месяцев работала в чате. Мало того, должность в итоге отдали белой женщине. Всего представлено около 200 историй в 54 дайджестах. Если вас беспокоит данная тема, обязательно поддержите лентяев и неудачников из Apple.

Вообще кажется странным, что борцы за права меньшинств умудрились найти нарушения в компании, которую возглавляет открытый гей, а процентное соотношение женщин намного больше, чем в среднем по стране в технологической сфере. Точное количество бастующих сотрудников не указывается, но требования уже представлены. Во-первых, они не хотят работать 24 декабря, ведь в этот день хочется ходить по магазинам с семьями. Получается, что сотрудники магазинов будут обслуживать лентяев из Apple, которые требуют соблюдения своих прав. Звучит странно.

Кроме того, есть требования к увеличению больничных пособий и улучшению условий труда. Последнее не совсем ясно звучит, ведь немалая часть сотрудников яблочной компании находится на удалёнке. Может они хотят, чтобы им лично Тим Кук приносил домой печеньки с горячим шоколадом? Есть требования и об оплате психологических консультаций. Якобы некоторые сотрудники Apple находятся в такой токсичной среде, что им требуется помощь психолога. Кто в таком случае всё должен оплачивать? Конечно, компания, которая набрала в штат белых мужчин, мешающих реализовываться всем остальным слоям американского населения.

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Но есть и совсем уж абсурдные требования. Например, некоторые бастующие просят покупателей не приобретать технику Apple на рождественские и новогодние праздники. Будем надеяться, что Тим Кук не дрогнет, как следует наказав наиболее активных диверсантов.