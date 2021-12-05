В 2022 году настольные процессоры Ryzen 6000 обойдут по производительности дискретные видеокарты начального сегмента

В настоящее время самым скоростным гибридным процессором на рынке является Ryzen 7 5700G. Он предлагает высокую производительность и включает мощный интегрированный графический чип Vega. Если говорить о настольном Core i9-12900K, то последний почти в 2 раза медленнее, поэтому выполняет исключительно номинальную функцию. Вообще за последние годы Intel совершила на этом направлении самый настоящий прорыв, удвоив производительность iGPU по сравнению с вышедшем в 2020 году Core i9-10900K. Кстати, у синих есть серия Tiger Lake, которая используется исключительно в ноутбуках. Так вот, флагманский Core i7-1165G7 почти не уступает Ryzen 7 5700G в графическом плане, правда оказывается намного медленнее по процессорной части.

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Как бы там ни было, но уже вскоре на рынке появится новое поколение гибридных процессоров AMD, известное под кодовым именем Rembrandt. Ожидается, что серия выйдет под названием Ryzen 6000 и будет предназначаться как для настольных компьютеров, так и ноутбуков. Анонс должен состояться в рамках CES 2022, а продажи могут стартовать совсем скоро. Поскольку перед нами всё же гибридная серия процессоров, то ожидать прорыва в скорости не приходится, ведь здесь задействована уже знакомая нам архитектура Zen 3, а вот графическая часть претерпела кардинальных изменений. Так, вместо сильно устаревшего GPU Vega здесь используется RDNA 2. Инсайдеры отмечают, что в первую очередь на рынке появятся мобильные версии Rembrandt, ну а настольные должны поступить в продажу к лету 2022 года. В любом случае каким бы долгим ни было ожидание, оно окажется полностью оправдано.

Страдаете от дефицита полупроводников и дороговизны видеокарт? Новые процессоры Ryzen 6000 решат проблему по щелчку пальца (почти как Танос). Обратите внимание на таблицу ниже. Там отражено количество баллов, которые набирают те или иные графические чипы в программе 3DMark13 TimeSpy. Стоит понимать, что мы не знаем всех условий, в рамках которых проводятся сравнительные тесты. Известно, что статистика основана на усреднённых данных, что делает их относительно достоверными. Как видите, интегрированный графический чип на неизвестном процессоре серии Rembrandt демонстрирует феноменальные показатели. Он с лёгкостью обходит настольную видеокарту GeForce GTX 1050 Ti: 2700 баллов против 2459 баллов.

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А вот до более новой GeForce GTX 1650 ещё далеко. Инсайдеры отмечают, что подобные показатели будут доступны за счёт использования оперативной памяти стандарта DDR5. Гибридные процессоры AMD всегда демонстрировали лучшую производительность с хорошей оперативной памятью. Будем надеяться, что к лету, когда в продажу поступит настольная серия Ryzen 6000, производители наладят выпуск DDR5, что позволит любителям бюджетных сборок на какое-то время решить проблему дороговизны видеокарт без кредитов и переплат.