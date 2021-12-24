Intel уже принесла извинения жителям Китая

Ни для кого не секрет, что США ведёт активную торговую войду с Китаем. Поскольку обе стороны не собираются разрывать торговые соглашения, то всё это происходит под молчаливые улыбки, которые часто выразительнее любых слов говорят об истинных мыслях политиков. Когда подобные безобразия устраивают небольшие государства, то в дело может вступить старший и более мудрый брат, которые поможет с советом, вот только приструнить гигантов некому, поэтому обе стороны пока не готовы садиться за стол переговоров.

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К сожалению, если бы проблемы, созданные политиками, касались только их лично, то было бы неплохо, но в наше время разбираться с последствиями приходится третьим сторонам. Совсем недавно Сенат США принял закон, запрещающий импорт из провинции Синьцзян полупроводниковых изделий и многих других товаров. Как оказалось, в первом ряду пострадавших Intel. Ранее компания закупала там компоненты, но теперь вынуждена отказаться от контрактов. Такое безобразие не могло пройти незамеченным. В Поднебесной тут же вспыхнула война недовольств, когда тысячи блогеров, журналистов и обычных граждан требуют наложить на Intel штрафные санкции за оскорбление Китая.

Иногда тон меняется от резко агрессивного до вдумчивого. Жители страны сетуют на то, что заменить Intel пока нечем, но и сама компания не готова уходить из Китая, желая зарабатывать здесь деньги. При этом она забывает, что существует не только законодательство США, но и китайские законы. Обычно в подобных ситуациях Intel вообще отказалась бы от комментариев, но на кону миллиарды долларов недополученной прибыли, поэтому представители компании поспешили извиниться перед всеми жителями Китая, которые уязвлены подобной ситуацией. Intel отметила, что всё это далеко от политики руководства компании, но в данном случае сделать было ничего нельзя.

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Очевидно, что никакие действия и бойкоты китайцев не заставят Intel пересмотреть своё решение. Сегодня правительство США держит ключи от всех дверей в своих руках, но контроль постепенно ослабевает. Увы, но чем сильнее натянуть поводок, тем быстрее он оборвётся. Знают ли об этом ребята из аппарата президента, большой вопрос. Скорее всего нет, ведь они живут в своём мирке и не собираются из него выходить. Что до протестов жителей Китая, то пока ни одна из подобных акций не имела долговременных последствий для Западных компаний.