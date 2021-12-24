Файл обнаружен как на российских, так и на зарубежных торрентах

Может показаться, что жители Европейских стран и США являются законопослушными гражданами, которые платят сотни долларов за игры, фильмы и сериалы, покупая исключительно лицензионную продукцию. На самом деле изначально именно представители этих государств взламывают игры и сайты, на которых расположены ещё не вышедшие на экраны сериалы. Только спустя дни мы видим всё это на отечественных торрентах. Стоит признаться, что в Западных странах ведётся более активная борьба с пиратством, чем в России, поэтому большая часть населения всё же покупает, а не качает. Тем не менее, когда речь идёт о новинках, то дать слабину могут даже самые законопослушные граждане.

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Простой пример, фильм «Матрица: Воскрешение» уже несколько дней на торрентах, где стал настоящим лидером среди пиратов по всей планете. Стоит признаться, что фильм получился ужасный, а вот вышедший с ним почти в одно время «Человек-паук: Нет пути домой» зашёл фанатам и просто любителям кино. За неделю с начала проката сборы по всему миру превысили 800 миллионов долларов, а первые дни все залы были забиты посетителями до отказа. Кто-то не любит сидеть в душном помещении, у других нет времени, а некоторые просто боятся коронавируса. Причины не так важны, поскольку многие любители киноновинок уже попали в сети хакеров.

Аналитики ReasonLabs выяснили, что в последнее время происходит массовое заражение вирусной программой, которая поселяется на компьютере и начинает добывать Monero. Как оказалось, скрытый майнер находится внутри торрент-файла с новым фильмом о Человеке-пауке. Обратите внимание, если вам попалось название spiderman_net_putidomoi.torrent.exe, то лучше закрывайте страницу. Важно помнить, у большинства пользователей не показывается расширение файла, а значит они видят только spiderman_net_putidomoi.torrent, справедливо полагая, что перед ними новый фильм. На самом же деле это исполняемый файл, который после нажатия на него тут же забрасывает вам майнер. По словам специалистов, программа не занимается слежкой, не перехватывает личные данные и карточные счета – только майнинг Monero. Что любопытно, во многих случаях она прорывается через штатный системный антивирус, поэтому куда опаснее, чем может показаться.

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Масштабы проблемы только предстоит оценить, но представители ReasonLabs уже бьют тревогу. Они призываю внимательно смотреть на то, что вы скачиваете, а в случае заражение: либо обратиться к специалистам, либо самостоятельно удалить вирус. В данном случае майнер сильно перегружает процессор, что приводит к падению производительности компьютера. Также отмечается, что, судя по названию, файл создан российскими хакерами. Если вас утешит, что ваше железо будет копать криптовалюту для соотечественника, то продолжайте скачивать пиратский контент.