В будущем результат может заметно вырасти, поскольку в тестировании участвовал инженерный экземпляр

Ранее в сети появлялась информация о выпуске новых процессоров ADM Ryzen 6000. Предполагалось, что речь идёт о гибридных чипах с продвинутым GPU, производительность которого окажется даже выше, чем у настольной GeForce GTX 1050 Ti. Поскольку точных данных на этот счёт нет, мы можем оперировать только предположениям. Инсайдеры отмечают, что настольные модели поступят в продажу не раньше лета, а вот мобильные заглянут на огонёк уже в первой половине 2022 года. Это будет серия Rembrandt, отличительной чертой которой станет поддержка оперативной памяти DDR5.

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Судя по всему, анонс новой серии действительно близок, а появление в продаже коммерческих версий не за горами, ведь инсайдеры заметили первые тесты неизвестного 8-ядерного Ryzen, поддерживающего DDR5. Он имел 16 потоков и тактовую частоту 4 ГГц, а сама память работала на 4800 МГц. Камень засветился с идентификатором «100-000000560-40_Y» и представляет собой ранний инженерный процессор ещё не анонсированной серии. В данном случае нужно понимать, что сам процессор создан на основе архитектуры Zen 3+, а значит более новая Zen 4 станет прерогативой полноценных настольных камней, которые получат 5-нм технологический процесс и ожидаются к концу 2022 года.

Неизвестный камень находился внутри ноутбука Asus M3402RA, который (с высокой долей вероятности) является представителем линейки Vivoboo Pro 14. Разрешение дисплея составляло 2560х1600р, а итоговый результат в тесте CrossMark не впечатляет. Так, неназванный Ryzen 6000 набрал 1426 баллов, что объясняется его принадлежностью к ранней инженерной версии. Это примерно аналогично тому, сколько в тесте получает Ryzen 7 5800H, при этом Core i7-11800H уже его опережает. Эксперты отмечают, что сам тест заточен по процессоры Intel. Кроме того, поскольку тактовая частота неназванного Ryzen 6000 составляла всего 4 ГГц, то нет ничего удивительного в том, что он работал не в полную мощь.

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Ранее AMD заявила о своём решении выступить с серией анонсов новых продуктов в рамках приближающейся выставки CES 2022. Кроме гибридных процессоров Rembrandt ожидается также бюджетная видеокарта Radeon RX 6500 XT. Предположительно, она получит всего 4 Гб видеопамяти и 64-битную шину. Это вызывает сомнения относительно того, что данный продукт сможет конкурировать с GeForce RTX 3050, но вполне возможно, что всё прояснится после уточнения реальных характеристики обеих моделей.