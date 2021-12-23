Видеокарты будут изготовлены по 12-нм технологическому процессу

Реальность такова, что сегодня невозможно принятие ни одного сколько-нибудь заметного решения без участия Вашингтона. Если вдруг NVIDIA решит отгрузить в какой-то крупный российский университет партию из серверных видеокарт А100, то компании придётся доложить об этом нужным людям в США. Это значит, что несколько ведомств из Америки держат руку на пульсе всего человечества, а решения правительства и президента США могут стать катастрофическими для любой страны. Очевидно, что Китай не хочет мириться с подобным развитием событий, поэтому пытается развивать свою полупроводниковую отрасль, поскольку именно она является самым перспективным направлением развития технологий.

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Несколько дней мы могли убедиться в том, что не всем планам суждено сбыться. Китайская Jingjia Micro не смогла выпустить видеокарту в 2020 году, не осилила её доработку в 2021, а теперь сообщает о том, что JM9 окажется совсем не такой, какой мы её ожидали увидеть. Вот ссылочка. К счастью, в Китае есть не только компания Jingjia Micro, но и другие разработчики. Согласно новым данным, уже вскоре выпустить готовый продукт планирует Innosilicon. Новый графический процессор Fenghua (Fantasy или Фантазия) не претендует на лавры победителя, но способен занять средний сегмент, а значит будет интересен массовому потребителю.

Всего планируется выпустить несколько конфигураций: Fenghua 1 и Fenghua 2. Обе будут основаны на 12-нм технологическом процессе и получат видеопамять GDDR6. В первом случае ожидаются модели от 4 до 16 Гб, в то время как вторая предложит до 32 Гб видеопамяти. Отмечается, что теоретическая мощность Fenghua 1 достигнет 5 TFLOPS, что делает её максимально близкой по производительности с GeForce RTX 2060, а вот Fenghua 2 сможет похвастать 10 TFLOPS. Это идентично более мощной GeForce RTX 3060.

Судя по всему, Fenghua 2 представляет собой бутерброд из двух графических чипов и предназначается для центров обработки данных. Innosilicon планирует в 2022 году отгрузить 4 партии подобных GPU по 10 000 единиц. А вот относительно менее производительной модели ничего не известно. Заявлена поддержка всех необходимых протоколов, поддерживающих запуск игр, поэтому есть все основания ожидать появление подобных видеокарт в пользовательском сегменте.

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В сложившихся условиях мы бы предположили, что с высокой долей вероятности видеокарты попадут к майнерам, поскольку именно они способны делать большие заказы и всегда готовы заплатить вперёд.