Понятие «Игровой ноутбук» появилось относительно недавно и предполагает наличие внутри мощной видеокарты. Поскольку размер самого ноутбука не резиновый, то производители идут на различные ухищрения. К примеру, снижают тактовые частоты в большинстве рабочих приложений, либо ограничивают TGP, что срезает немалую часть производительности. К сожалению, NVIDIA и AMD вообще не контролируют своих партнёров, поэтому последние позволяют себе любые эксперименты, а предсказать реальную скорость той или иной видеокарты просто невозможно. Недавно мы могли убедиться в том, что новая мобильная GPU GeForce RTX 3050 всего на 10% быстрее настольной GeForce GTX 1060, а ведь их разделяет 5 лет инноваций.
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Ясно, что получить производительность настольной видеокарты на мобильном варианте невозможно, но сколько в таком случае будет выдавать такая карта в майнинге Эфира? Разобраться в вопросе решил блогер и по совместительству майнер Dizzy Mining. Он купил новый ноутбук Lenovo Legion 5 Pro, внутри которого установлен графический чип GeForce RTX 3070. Автор протестировал его в нескольких популярных криптовалютах, но мы уделим внимание только наиболее интересной для наших читателей – Эфиру.
На видео можно заметить, что хешрейт видеокарты составил 59.41 MH/s, при этом остаётся возможность для манёвра в небольшом разгоне, поэтому мы остановимся на компромиссных 60 MH/s. Можно ли вернуть вложения в данный ноутбук и за сколько? Дешевле 180 000 рублей подобную модель в Ситилинк мы не нашли. Лэптоп основан на процессоре Core i7 11800H и имеет 32 Гб оперативной памяти. Всё это дополняет геймерский 16-дюймовый дисплей с разрешением 2К на 165 Гц. Вне всякого сомнения, что даже через год такое железо будет в цене.
Если обратиться к калькулятору майнинга Эфира, то при текущей стоимости криптовалюты чистая прибыль в день достигает 3.64 доллара в сутки или 269 рублей. Несложно подсчитать, что в месяц вы получите скромные 8000 рублей, а значит вернуть 180 000 можно будет всего через каких-то 22.5 месяца. Недавно наши читатели могли увидеть, что в майнинге можно отбить большую часть вложений в ноутбук за год, но это должна быть модель не дороже 90 тысяч. Также важно понимать, что время от времени вам захочется поиграть, поэтому точно подсчитать процент, который вы получите, сложно.