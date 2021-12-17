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Стоит ли покупать геймерский ноутбук для игр – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1060 в тесте TG
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Многие пользователи предпочитают иметь несколько компьютеров для различных нужд. Так, это может быть мощный персональный ПК для повседневных дел и игровой ноутбук, который можно взять с собой на отдых или в любое другое место. Поскольку современные лэптопы легко подключаются к мониторам, то вывод игр на большой экран не составляет проблем. А вообще так было до тех пор, пока видеокарты не стали жутко дорогими. К примеру, GeForce RTX 3060 стоит 85 000 рублей, что является непосильной ношей для большинства геймеров.

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А вот внутри ноутбука дискретные видеокарты стоят на так дорого. Иногда, разница между полноценным ноутбуком на GeForce RTX 3060 и отдельной видеокартой вообще отсутствует. Может показаться, что покупка ноутбука с игровой видеокартой – это самое лучшее решение, вот только мы совсем не знаем, насколько быстрой окажется видеокарта в лэптопе. Разобраться в вопросе решили ребята с канала Testing Games. Они взяли ноутбук на базе видеокарты GeForce RTX 3050 и процессора Ryzen 5 5600H, сравнив его с компьютером на базе процессора Ryzen 5 5600X и видеокарты GeForce GTX 1060. Ниже таблица с результатами.

Учтите, что мы сравнивали видеокарту нового поколения со среднестатистической видеокартой 2016 года стоимостью 250 долларов. Абсолютно по всем законам логики мобильная GeForce RTX 3050 должна демонстрировать огромное преимущество в скорости, вот только ничего подобного не происходит. В Battlefield 2042 мы видим прибавку в 17%, в Forza Horizon 5 – 15%, а Hitman 3 – всего 10%. Это значит, что вместо игрового ноутбука мы получаем красивую маркетинговую картинку с устаревшей начинкой. Учтите, что стоит такой ноутбук около 1200 долларов, поэтому было бы логично ожидать от него абсолютно иной производительности.

А вообще, если попытаться оценить именно производительность видеокарты GeForce RTX 3050, то первое, что приходит на ум, это GeForce GTX 1660. Получается, что под соусом новой линейки нам продают жутко урезанный чип с массой компромиссов. Никто не сказал, что он не позволяет вам играть, вот только за 1200 долларов ожидаешь гораздо большего. Здесь же в Cyberpunk 2077 всего 39 кадров в секунду в разрешении 1080р и всего 47 fps в Red Dead Redemption 2. Ясно, что так много подобные ноутбуки стоить не должны, а мобильная GeForce RTX 3050 справляется со своими задачами плохо.

Какие выводы можно сделать из полученных данных? Если вы хотите прежде всего универсальный инструмент и в вашем распоряжении ограниченная сумма, то ноутбук на базе мобильной видеокарты GeForce RTX 3050 может стать вашим лучшим другом. Если же вы планируете играть только дома, то за эти деньги возьмите дискретную видеокарту для своего компьютера. За 1200 долларов можно купить GeForce RTX 3060, которая окажется намного мощнее мобильного решения.

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#видеокарты #geforce gtx 1060 #geforce rtx 3050
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