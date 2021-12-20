Цены на бюджетные материнские платы могут подскочить из-за дефицита чипсетов

Как стало известно, уже 4 января в рамках CES 2022 Intel анонсирует выход материнских плат на безе бюджетных чипсетов H610 и B660, а также высокопроизводительного, но с некоторыми компромиссами H670. Продажи стартуют уже 5 января, но на этот раз полупроводниковый кризис добрался и до Intel. Сообщается, что первое время мы столкнёмся с низкими поставками, что приведёт к росту цен на подобную продукцию. Получается забавная ситуация: процессоры Alder Lake-S должны были нанести сокрушительный удар по Ryzen 5000-й серии, но задумке помешало отсутствие в продаже оперативной памяти DDR5. Поскольку немногие готовы переплачивать за неё 3-кратную стоимость, то никакой катастрофы для AMD не случилось. Многие фанаты Intel ждали появления в продаже недорогих геймерских процессоров 12-го поколения, но теперь процессоры окажутся в наличии, а вот материнские платы для них будут в дефиците.

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Инсайдеры отмечают, что дефицит будет продолжаться весь январь, а точных сроков увеличения поставок пока нет. Если вспомнить, что примерно такие же заявления звучали относительно дефицита DDR5, то в возможность Intel поставить достаточное количество чипсетов для удовлетворения запросов рынка верится с трудом. Это значит, что материнские платы на базе H610 и B660 окажутся гораздо дороже своих предшественниц 500-й серии. Кстати, именно 5 января в продажу поступят процессоры Alder Lake-S без разблокированного множителя. Судя по предварительным тестам, даже относительно недорогой Core i5-12400F сможет составить достойную конкуренцию процессорам из более высокой ценовой категории. К примеру, новинка с лёгкостью опережает Ryzen 5 5600X и Core i7-11700K в реальных играх.

Выше можно ознакомиться со спецификациями всех чипсетов. Инсайдеры отмечают, что далеко не все материнские платы на том или ином чипсете смогут предложить полный спектр портов. При этом утверждается, что Intel может отказаться от чипсета H670. Дело в том, что чипсет B660 получит поддержку разгона оперативной памяти, что делает более дорогой H670 неинтересный потенциальным покупателям. Таким образом рассматривается возможность выпуска только двух чипсетов.

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Как поступит Intel, мы узнаем уже 4 января. Если судить по характеристикам B660, то его возможностей окажется достаточно для большинства пользователей. Для энтузиастов есть флагманский Z690, который исключает компромиссы. Единственный минус всего этого состоит в невозможности собрать действительно недорогую систему на базе того же Core i5-12400F. С точки зрения выбора AMD предлагает гораздо больше манёвра.